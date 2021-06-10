新北市疫情嚴峻，總統府參議郭昆文9日在臉書發文，寫下「第一第一得第一侯友宜讚」被罵翻，郭隨即刪文，嗣發表聲明表示，本人臉書的私人貼文，並無影射之意，惟因引起不當的聯想，造成混亂，深感抱歉！不過此事件被PTT八卦版罵翻，「還在政治鬥爭？」

郭昆文9日在臉書發表，「第一第一得第一，侯友宜讚」被罵翻，郭隨即刪文。郭昆文嗣後發表聲明，本人臉書的私人貼文，並無影射之意，惟因引起不當的聯想，造成混亂，深感抱歉！郭昆文表示，無論中央或地方的防疫團隊，都非常努力非常辛苦，都應該受到支持與鼓勵，更希望各界團結一起讓疫情早日得到控制，大家能回到正常的生活。

郭昆文的發文被PTT八卦版罵翻，紛紛砲轟到現在還在政治鬥爭，下限無止盡，這種水準？把疫情當兒戲看嗎？人前講同島一命，這種早該辭職了吧！以為新北百萬人沒有DPP選民？20年內別想拿回雙北了！

(中時新聞網)