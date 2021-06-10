有些人天生就很有理財頭腦，不但懂得如何賺錢，更懂得如何用錢滾錢，累積更多財富。星座運勢網站「同道星座查詢」分享，金牛座、獅子座、摩羯座擅長賺錢，又很會理財，他們能夠發現各種賺錢的管道，把握機會大賺一筆，這輩子最有機會成為富翁，實現財富自由。

▍1.金牛座

金牛座性格穩重，做事有條有理，擅長理財，不會讓自己領死薪水，更不會把錢白白擺在銀行裡等利息，他們懂得如何開闢財源，又知道如何用錢滾錢的方式賺進更多財富，而且能夠精打細算的運用手邊的錢。投資時他們有膽識又有行動力，勇於嘗試各種新的賺錢方法，不怕困難，所以遲早會暴富，變成有錢人。

▍2.獅子座

獅子座喜歡被大家注意，所以在職場上會努力表現自己，年紀輕輕就能升職為主管，他們勇於嘗試新事物，而且會注意到許多人忽視的商機，所以也很有機會創業當老闆。他們的物慾很高，追求高品質的生活，喜歡在別人面前用高價物品，會讓他們覺得很有面子，為了滿足這方面的虛榮心，他們會更加努力賺錢，事業蒸蒸日上，有機會變成富翁。

▍3.摩羯座

摩羯座很精明，又是工作狂，他們做任何事之前都會做詳細的規劃，不會貿然行動，甚至會預想好可能會遇到的問題，想好對策，不會讓自己遇到狀況時手忙腳亂。他們很有商業頭腦，擅長經營人脈，遇到機會就會緊緊抓住，不會錯過任何賺錢的機會，因此能夠累積大筆財富。

(中時新聞網)