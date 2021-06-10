響應居家防疫少上街，一次採買免不了帶回大量的蔬菜水果，不過全塞進冰箱的後果，不是食材放到爛，就是葉黃枝軟，有時候竟因此得丟掉大半食材。看在無毒生活達人、林口長庚醫院臨床毒物科護理師譚敦慈眼裡，這些都是可以避免的浪費。她分享了順著食材特性的順食保鮮術，讓食材耐久存放又能常保新鮮，還你冰箱清爽不塞爆，空間大升級。

●根莖類別放冰箱卡位 善用常溫通風保鮮

譚敦慈指出，像是買回的葉菜類，她的做法是先去掉黃葉與蒂頭後，包在廚房紙巾裡放進塑膠袋，不要封袋，依照葉菜的生長狀態，一袋袋插在冰箱蔬果室裡，能比沒有處理的葉菜存放更久。

《健康療天室》第27集 在家防疫吃飯還要隔板嗎？怎麼採買最健康？ 譚敦慈一招神破解！

另外，洋蔥、馬鈴薯這類根莖食材，在冰箱裡相當占空間，譚敦慈提供放置室內通風空間的多項小方法；還有讓香蕉不會整串一起變黑變熟、蔥薑蒜最省時省力的料理與保存法，就連小黃瓜都有譚式獨門絕招，讓人發現原來生活充滿小智慧，都會讓居家時光變得輕鬆省力。

除此之外，為了避免家庭群聚，居家不共食該怎麼做最有效率？譚敦慈也提出實用建議。完整內容都在健康療天室第27集：在家防疫吃飯還要隔板嗎？怎麼採買最健康？ 譚敦慈一招神破解！

《健康療天室》各集精彩內容在中時新聞網Youtube頻道播出，日常還能隨點隨看，跟著主持人Ruby老師，輕鬆掌握健康新知。

(中時新聞網)