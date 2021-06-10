【回憶殺】周星馳的電影是時代經典，即使10幾年過去，在許多影迷心目中仍是無法取代的回憶，然而儘管周星馳拍片總是一手包辦編導，連對燈光美術都會幫助出意見，但他領到的錢卻少得可憐，明明票房亮眼，卻沒有得到相應的報酬，一度還有報導傳出周星馳被壓榨。

周星馳在全盛時期僅管紅透半邊天，卻面臨到合約問題，當年的導師李修賢將他的合約賣給有黑道背景的向華強，還逼迫他要以原價來拍戲，導致周星馳那時候拍的電影就算締造了千萬票房佳績，他都只能領到70萬港幣的片酬，周星馳的作品通常全是自己發想的原創劇情，然而辛苦賺來的錢卻全被投資方拿走。

周星馳當時的經典作品，像是九品芝麻官、家有囍事、鹿鼎記、武狀元蘇乞兒等等都有亮眼票房成績，共7部電影都賣破3千萬港幣（約台幣1.2億），但周星馳拿的錢竟然是一成不到，儘管周星馳才華洋溢，既能編導也能下場演出，但他很多工作都沒有掛名，還要被誤解謾罵，當時甚至有報導指出他被黑道抹黑洗錢，想逃到加拿大，然而難以離開香港，最後還是只能繼續當金雞母。

周星馳出演過無數部作品。（圖/翻攝自微博）

《唐伯虎點秋香》的導演李力持就曾爆料，那時候寫劇本基本上都是周星馳聲控編劇寫下來，就連在拍《九品芝麻官》時，他連燈光美術都一手包辦，但最後電影成品出來，導演編劇的名字都不是他，不但遭受罵名，還僅領取了演員的片酬70萬（約台幣300萬）。

(中時新聞網)