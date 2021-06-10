台灣靠著迅速反應及民眾配合，維持近一年正常生活，卻在5月病例暴增破萬，舉國措手不及。英國《衛報》分析，台灣成為「防疫成功下的受害者」，源於過於自信可以防堵病毒，低估變異病毒株的傳染性，且在全球缺貨、地緣政治的干擾下無法取得足夠疫苗，是典型的「沒有為疫情爆發做足準備」。

●「我們想也許可以控制疫情……」 專家：防疫成功下的受害者

多位專家告訴《衛報》，新冠病毒雖已在全球爆發，台灣當局卻沒有意識到新病毒株的知識，沒能認知通風對抗氣融膠傳播、大規模篩檢、及早嚴格封鎖措施的重要和有效性。專家認為，台灣儼然是防疫成功下的受害者。

「當局認為可以透過疫調、精準檢測控制疫情，此舉卻受到變異病毒株的挑戰，並在母親節擴大傳播。」前副總統陳建仁坦承，台灣以為可以在一定範圍內圍堵，但病毒太過險惡。

台灣中央疫情流行指揮中心則表示，已經諮詢了國外專家，改變防疫策略，也承認「我們邊境管制很有效，但是國內防疫措施仍有改善空間」。

美國奧瑞岡州州立大學教授紀駿輝認為，疫情爆發的速度和規模，使政府措手不及。台灣過去成功度過四次緊急狀況，包含鑽石公主號、海軍軍艦、飛行員染疫、部桃事件等，讓政府和社會過度自信，即使在社區傳播期間，母親節聚會人潮不減。

報導提到，直到5月19日，中央疫情流行指揮中心公布264例病例，宣布進入三級警戒，限制集會、強制戴口罩、關閉娛樂場所和學校，但仍允許餐廳內用，也鼓勵在家工作，但沒有任何補助措施。

另外，台灣當局沒有重視大量篩檢的需求，直到五月底，「校正回歸」上百案例到過去幾日的案例，引發要求嚴格封城的呼聲。

中研院研究員倪誠志向《衛報》表示，以資料分析觀點而言令人失望，應避免用校正過的數字討論趨勢，因為可能導致今日數據被低估。

英國《衛報》分析，台灣成為「防疫成功下的受害者」，源於過於自信可以防堵病毒，低估變異病毒株的傳染性、無法取得足夠疫苗，是典型的「沒有為疫情爆發做足準備」。(圖/健康醫療網提供)

●政治也淌渾水 封不封城、疫苗數量一大挑戰

台灣正在嘗試全球各國曾經執行過的防疫策略：「在部分封鎖下，保持經濟開放」，但報導卻表示，此舉在澳洲墨爾本卻是以巨大損失和更長的封鎖收場，以至於只要出現新病例就會再次快速嚴格封鎖。報導觀察，台灣當局似乎相當反對嚴格的封鎖措施，並一再重新定義封城的條件。

「防疫有一定的措施和節奏，太強的措施不一定最好。」中央疫情指揮中心表示，必須施加適當限制，以免對社會造成太大傷害，並表示進入第四級也非全面封鎖。

振興醫院顏慕庸教授表示，疫情爆發以來情況已經改善許多，關鍵是觀察封鎖措施內的病例數和風險程度，他擔心，病例數太多會壓垮醫療量能，增加病毒回到社區的風險。他提到，這情況在紐約、義大利北部都發生過，因此需要「必要且規劃過」的封鎖。

《衛報》分析，三級警戒很大一部分仰賴民眾自主，但是企業對員工在家工作有所遲疑。陳時中曾指出，年輕人病例比例增加，是因為年輕族群鬆懈了。不過，此舉卻在網路炎上，因為政府並沒有強迫遠距工作，以至於許多人被迫在通風不良的辦公室上班。而發生在移工宿舍的群聚，也引發人們指責政府反應太慢，無法保護弱勢族群。

至於疫苗議題，全球台灣醫衛總會會長張武修指出，政府太晚認真思考疫苗問題，「政府認為民眾會配合戴口罩，也能保持社交距離，因此（不急著買疫苗）沒關係。」

美國奧瑞岡州州立大學教授紀駿輝說，三級警戒確實嚴格，但他也質疑政府是否實能施加更多限制。他也擔心針對無症狀或潛伏期感染者的防護，政府提醒不夠多。紀駿輝呼籲，應假設不與你同住的人，都是可能的感染者，之後兩周應避免在室內群聚。

(中時新聞網)