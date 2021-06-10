行政院日前公布全民免費接種新冠疫苗，引起許多討論，但不少年輕網友上網查詢何時可以接種，卻發現自己並未在11類優先接種順位中，沒能接種疫苗，就別想出國，頓時哀聲四起。

若是1名24歲大學生身體健康，無慢性病，當然未在11類優先接種順位中，必須等到11類族群、近1,400萬人接種後，如果還有剩餘疫苗，才能輪得到。

COVID-19疫苗公費接種對象圖表。(圖/疾管署提供)

9日中央流行疫情指揮中心公布新冠疫苗公費接種對象順序。（圖／中央流行疫情指揮中心提供）

政府採購3,000萬劑疫苗，預計接種1,500萬人，約達6成人口，可達群體免疫效益，除非另尋其他疫苗，身體健康的50歲以下民眾恐將很難接種疫苗。

不在公費接種範圍，那年輕人可以自費嗎？答案是「不可能」，指揮官陳時中在6月7日記者會上明確表示，不再提供自費接種，所有疫苗全部納入公費體系，只要有疫苗，將盡量往下開放。

所謂的盡量往下開放，就是等到11類優先接種順位民眾一一接續施打，過了一段時間，還有剩餘疫苗，50歲以下、健康成年人才有機會打到疫苗。

年輕人何時才有機會接種2劑疫苗？依照接種時程，近1,400萬人優先接種，目前僅60多萬人接種，指揮中心如於7、8月啟動單周百萬人接種計畫，一切順利的話，最快也需打三個多月，所以想打疫苗的年輕人，可能在年底有機會接種到疫苗，等打完兩劑，應該已經是明年初。

(中時新聞網)