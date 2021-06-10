新冠肺炎本土疫情嚴峻，然而，接種疫苗是提高群體免疫力最佳的方法，不過，若是營養不良，則可能會讓疫苗的保護力下降，因此，若想要提高疫苗的保護效果，營養師高敏敏在其臉書分享「打新冠疫苗後，吃什麼效果好」且列出5個需要避免的注意事項：
●多吃新鮮原型食材 提升保護力
1、雞湯、魚湯：內含豐富胺基酸、精胺酸，可以強健細胞、腸胃道
2、降發炎食物：Omegs-3、多酚類，幫助降低發炎情形
推薦食物：鮭魚、綠茶、薑黃、莓果。
3、十字花科蔬菜：抑制自由基，保護細胞
推薦食物：花椰菜、青花菜、高麗菜、白蘿蔔、油菜。
4、新鮮水果：植化素、維生素，幫助抗氧化
推薦食物：芭樂、柑橘類、奇異果、蘋果等。
5、水
一天最少2000c.c。
●避免不良生活習慣 增進疫苗保護效果
此外，高敏敏提及，接種新冠肺炎疫苗後，需避免易發炎食物及生活：
1、油炸重鹹
垃圾食物容易導致發炎。
2、高糖食物
糖分攝取過高，易導致發炎體質。
3、抽菸
抽菸會使呼吸道更容易受病毒侵襲。
4、酗酒
過量酒精會削弱免疫系統。
5、熬夜
每日需睡滿7-9小時。
值得一提的是，不要想單靠單一營養或只依賴保健食品，均衡飲食才可以真正增進疫苗保護力。
(中時新聞網)
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