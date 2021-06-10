新冠肺炎本土疫情嚴峻，然而，接種疫苗是提高群體免疫力最佳的方法，不過，若是營養不良，則可能會讓疫苗的保護力下降，因此，若想要提高疫苗的保護效果，營養師高敏敏在其臉書分享「打新冠疫苗後，吃什麼效果好」且列出5個需要避免的注意事項：

●多吃新鮮原型食材 提升保護力

1、雞湯、魚湯：內含豐富胺基酸、精胺酸，可以強健細胞、腸胃道

2、降發炎食物：Omegs-3、多酚類，幫助降低發炎情形

推薦食物：鮭魚、綠茶、薑黃、莓果。

3、十字花科蔬菜：抑制自由基，保護細胞

推薦食物：花椰菜、青花菜、高麗菜、白蘿蔔、油菜。

4、新鮮水果：植化素、維生素，幫助抗氧化

推薦食物：芭樂、柑橘類、奇異果、蘋果等。

5、水

一天最少2000c.c。

油炸重鹹的垃圾食物容易導致發炎，打完疫苗後最好先忌口。(示意圖/常春月刊提供 非新聞當事人)

●避免不良生活習慣 增進疫苗保護效果

此外，高敏敏提及，接種新冠肺炎疫苗後，需避免易發炎食物及生活：

1、油炸重鹹

垃圾食物容易導致發炎。

2、高糖食物

糖分攝取過高，易導致發炎體質。

3、抽菸

抽菸會使呼吸道更容易受病毒侵襲。

4、酗酒

過量酒精會削弱免疫系統。

5、熬夜

每日需睡滿7-9小時。

值得一提的是，不要想單靠單一營養或只依賴保健食品，均衡飲食才可以真正增進疫苗保護力。

(中時新聞網)