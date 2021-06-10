貨櫃三雄周三（9日）股價高檔震盪，漲跌互見，讓不少股民擔憂是否要先跳船，法人表示，今明兩年貨櫃航運獲利大爆發，近期各券商預估長榮、陽明、萬海今年稅後EPS可達30~35元，甚至35~40元，明年還可賺25~30元，目前股價相對EPS來看，本益比非常低，預期業績行情將持續，千萬不要去放空股價創新高的萬海、長榮和陽明，建議投資人跌破5日、10日均線可考慮買進，若摜破月線則觀望不躁進。

長榮5月營收344.42億元，年增145.52％，改寫史上新高，稅後獲利為171.66億元，每股盈餘2.91元。法人表示，由於缺櫃、塞港等問題未解，估計將進一步推升長榮6月營收及獲利，預估第2季每股盈餘挑戰8到9元， Q2將優於Q1，維持買進評等。

近期航運股是台股人氣指標，但因萬海被列為處置股（5/31至6/11）、5分鐘分盤交易，股價也陷入拉回整理，9日下跌3%，收在160元；長榮和陽明漲跌互見，分別小漲0.43%至116元、下跌1.31%至113元。

現階段投資人該如何操作？法人表示，貨櫃三雄股價不斷創高，現在並不適合投資人放空，以萬海為例，解禁後股價可能就整理完畢，持續往上漲，因為萬海業績及獲利仍大幅成長，外資和大股東持股高達9成，目前券資比高達約4成，萬海股價整理後，可能重演業績行情或軋空行情，屆時也會帶動長榮、陽明齊漲。

展望未來，法人指出，以全球貨運需求暴增來看，美國商品庫存在今年3月底又續創20年新低，補庫存至少需要1.5至2年時間，新增船隻2023年才能到位，缺船、缺櫃短期內難以紓解，預期貨櫃航運業看旺到2022年。

(中時新聞網)