YouTube頻道「日本的拉斐爾中字官方頻道」繼上回採訪AV帝王清水健創下破170萬的高點閱率後，近日又上傳一支最新影片，影片中拉斐爾走訪日本主要城市，詢問不同美女願意接受援交的價格，還意外揭密男性平均啪啪啪時間，讓男網友看了也驚呼：「有這麼短？」

知名YouTuber拉斐爾近日走訪日本各地，想詢問日本美女們願意接受援交的價碼，結果發現大阪美女們平均價碼為7.6萬日幣（約2萬台幣）、京都美女們則是3萬日幣(約1萬台幣)、名古屋美女則是8.25萬日幣(約2.07萬台幣)。

問問全日本美女的援交價格！這種價錢竟然就能帶到妹子回家！？|拉斐爾

至於東京美女則是因為開價有高有低，有人喊出1億日幣，也有人喊出1.5萬日幣，還有更多人直言不管開多少價格都不會援交，因此無法統計出最後結果。

值得一提的是，拉斐爾在訪問某位大阪美女時，突然提到聽說男性平均啪啪啪時間為8分鐘，讓大阪美女下意識反應：「有這麼久？」拉斐爾立刻吐槽：「那是因為到目前為止你們對象太爛了。」此段對話也立刻引發男性網友留言討論「%%%平均八分鐘？？？有這麼短？」、「5到8分鐘吧，偷拍的差不多都這樣」。

(中時新聞網)