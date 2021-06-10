國內本土疫情爆發，民進黨民調一直往下跌，但是國民黨的民調卻未能上升，反而是台北市長柯文哲的民調上揚。名嘴邱明玉分析表示，政治紅利移到柯文哲身上，是因為柯P最近砲轟中央，比較符合民心，以及他搶先喊出免費打疫苗。

邱明玉9日在政論節目《新聞面對面》中表示，民進黨最近民調往下跌，從民調來看，政治紅利並沒有移到國民黨身上，反而是移到了柯文哲身上。至於國民黨最近做了些什麼？除了叫大家熄燈1分鐘，提醒衛福部長陳時中，然後在家裡敲鑼打鼓外，卻沒有比較好的表現。

至於柯文哲為何能撿到政治紅利？邱明玉點出兩個原因：第一個原因，就是柯文哲最近講的話，比較符合民心，比如他講，台灣死100個人，都沒有看到總統蔡英文出來開記者會，卻為高端股價出來開記者會。這句話講得很狠、講得很重，蠻多基層民眾說，對啊就是這樣。

第二個原因，就是柯文哲喊出免費打疫苗，中央也恨得牙癢癢的，明明就是中央先補助了40億，但是柯文哲就率先說，台北市免費打疫苗；後來中央才澄清說，中央已經撥經費下去免費打疫苗。但對民眾來講，就是先講先贏，所以一般可能的印象，就是台北市可以免費打疫苗，所以政治紅利好像又被柯文哲撿走了。

邱明玉指出，最近六都民調排名，柯文哲爬上來了，他以前都是掛車尾，現在則排到第二名。另外像網紅「館長」陳之漢最近所作的線上民調，網友對柯文哲的滿意度則高達66%，不滿意度只有26%。

(中時新聞網)