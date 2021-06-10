隨著鋒面加上彩雲過境影響，翡翠水庫蓄水量瘋狂進補，其總是翠綠色的水面，讓翡翠水庫水質也成為網路討論焦點之一。事實上，翡翠水庫水質全台第一，更有一項成就是其他水庫從未達到的，翡翠水庫管理局也做出解釋。

翡翠水庫不僅蓄水量長年保持台灣第一，其實就連水質也都是其他水庫望塵莫及的，翡翠水庫管理局表示，翡翠水庫集水區，是全台唯一一個依照都市計畫法，劃為水源特定區的水庫，周邊嚴格限定開發，因此水土保持相當良好。

翡翠水庫連8年卡爾森優氧指數(CTSI)都在40以下，屬於優良水質，更是全台唯一保持此紀錄的水庫。(圖／翡翠水庫管理局)

翡翠水庫除了周邊禁止開發，就連人員進出管制也非常嚴格，區域內完全看不到攤販，也禁止觀光客進入，若想入內必須事先申請核可。將人為、自然汙染機率都降至最低後，翡翠水庫連續8年的卡爾森優氧指數(Carlson trophic state index，簡稱CTSI)都小於40，屬於優良水質，也是全台唯一達到此標準的水庫。

得益於良好的水土保持，翡翠水庫不僅水質優良，淤積量也是全台水庫最低，目前年淤積量僅29.2萬立方公尺，約水庫總容量的0.1%。

在上月底一度跌至59%的翡翠水庫，藉著連日梅雨增加了4700萬噸的水量。有效蓄水量也大幅回升至85.6%，隔壁一度下滑至8.6%的石門水庫，也回升到36.1%，多座水情告急的中南部水庫，除了德基、鯉魚潭和曾文水庫外，也都回升至50%上下，暫時解除了水荒。

(中時新聞網)