「紅土之王」納達爾（Rafael Nadal）雖然是繼2019年來，第一次在法國網球公開賽丟掉盤數，不過他還是很快振作起來，在2021年法網男單8強以6比3、4比6、6比4、6比0擊敗阿根廷舒瓦茲曼（Diego Schwartzman），第14度打進法網男單4強，持續延續個人紀錄。

尋求法網第二度5連霸的納達爾，從2017年起在法網已經累積33連勝，對其他對手來說有個壞消息，就是只要納達爾在法網晉級到4強，就再也沒輸過。

賽後納達爾表示，因為自己在紅土大滿貫擁有13座冠軍，這項賽事一直對他有著特別意義，舒瓦茲曼是很出色的選手，他本來就做好無法輕鬆獲勝的心理準備，這場比賽第二盤會讓出，關鍵是自己發球局逆風，發生了雙發失誤，後面他認為要打得更有侵略性來反撲，還好也順利做到。

納達爾將和世界球王喬柯維奇（Novak Djokovic）、義大利第9種子貝雷提尼（Matteo Berrettini）之間的勝方爭決賽門票，如果喬帥獲勝，就要和納達爾重演去年冠軍賽戲碼，也會是兩人生涯第58次交手。

(中時 )