台灣申辦國際體育重要會議主辦權再傳喜訊，國際帕拉林匹克委員會（IPC）於台北時間8日正式宣布，由寶島成功獲得第20屆IPC 2021會員大會主辦權，將於今年12月11日到12日在台北市南港展覽館舉辦，是我國首次成功申辦IPC最大規模正式會議。

IPC會員大會為IPC最高權力組織，每2年召開一次會議，上一次是2019年10月在德國波昂舉行，本次會議將進行IPC會長、副會長、執行委員改選及新版章程修訂表決等重要議題，重要性不言可喻。

中華民國殘障體育運動總會今年1月獲知IPC詢問各會員國承辦意願訊息，隨即積極與體育署討論申辦的可能性，在獲得鼓勵並支持殘障總會下遞件申辦。

申辦過程體育署全力提供殘障運動總會所需的經費、行政協助，並邀集跨部會及台北市共同支持。進入最後階段申辦決選視訊會議時，體育署署長張少熙、衛福部部長陳時中及台北市市長柯文哲皆親自錄製影片，表達政府對於申辦會議的支持。

IPC及殘障總會雙方目前已完成簽訂備忘錄，後續將簽訂正式合約，開始進行相關會議籌辦工作，體育署將繼續輔導殘障總會完成合約簽署及順利籌辦，並請殘障總會與IPC保持密切聯繫，適時因應我國防疫政策，機動調整會議以視訊或實體方式舉行，共同促成會議圓滿成功舉辦。

(中時 )