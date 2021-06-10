日本卡通人物集團三麗鷗的年度最大盛典「2021年三麗鷗肖像大賞」8日發表投票結果。新冠疫情肆虐下，三麗鷗為了徹底防疫，今年頒獎破天荒特設了閃亮耀眼的豪華虛擬舞台。

當日約逾有100萬觀眾在線上收看。節目由人氣諧星二人組「和牛」與新生代女星朝日奈央ˋ共同主持，並同時在各大SNS直播。人氣夯團「EXIT」也「赴」會場共襄盛舉。

「大耳狗喜拿」（シナモロール）去年從布丁狗手上歡喜拿下第一名獎座，今年布丁狗是否能夠奪回冠軍，成為本屆活動亮點，結果大耳狗喜拿今年也以 2,314,222 高票蟬聯冠軍，獲二年連霸，而布丁狗獲第二名；「HELLO KITTY」獲第六名。美樂蒂、雙星仙子等「資深肖像」也入了TOP10，證明人氣不墜。

喜拿歡喜拿冠軍。（三麗鷗提供）

虛擬無台魅力四射。（三麗鷗提供）

所有候選肖像亮相、人氣較勁。（三麗鷗官網 https://www.sanrio.co.jp/news/mx-ranking2021-20210331/）

「2021年三麗鷗肖像大賞」ＴＯＰ10

（括號內為2020去年獲得排行）

1 大耳狗喜拿（1） 2 布丁狗（2） 3 帕恰狗（3） 4 美樂蒂（4） 5 酷洛米（7） 6 HELLO KITTY（5） 7 雙星仙子（9） 8 SHOW BY ROCK！！（8） 9 山姆企鵝（10） 10 小麥粉精靈（13）

過去10年冠軍肖像

2011年：美樂蒂 2012年：HELLO KITTY 2013年：HELLO KITTY 2014年：美樂蒂 2015年：布丁狗 2016年：布丁狗 2017年：大耳狗喜拿 2018年：大耳狗喜拿 2019年：HELLO KITTY 2020年：大耳狗喜拿

(中時 )