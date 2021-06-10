從新冠肺炎開始流行、生醫專家便多方向研製疫苗，目前已獲准使用的有5種類型共16支新冠疫獲批准緊急使用或全面使用，而正在進行2期或3期臨床試驗的疫苗更有數十支之多。其中絕大多數都是肌肉注射式接種，有少數幾種採用鼻噴霧吸入式，有望最早獲得批准緊急使用的可能是大陸康希諾與解放軍軍事科學院合作的康希諾霧化吸入式疫苗。此類型疫苗有多方面好處，未來很有潛力成為新冠疫苗的主流。

大陸官方媒體最近發布消息稱，康希諾公司和解放軍軍事科學院研究員、中國工程院院士陳薇合作開發的霧化吸入式新冠疫苗，目前正在進行二期臨床試驗，並申請緊急使用授權，消息一出引起不少注意，尤其是康希諾股價立即反應，創下歷史新高。

鼻腔噴霧吸入式疫苗技術發展已有一段時間，目前已在各國普遍使用的流感疫苗中，就有多種採取鼻噴霧吸入式。這種方式接種的疫苗有3種顯而益見的好處。首先，最大的好處是不用打針，這對很多心理或生理上不適的人以及兒童來說是最好的接種方式。

其次，鼻噴霧式接種方式與病毒自然感染途徑類似，尤其是對這種與呼吸系統相關的疾病會在分佈於整個呼吸系統的黏膜產生免疫效應，抗體應答較強，這是相對於一般肌肉注射疫苗最大的優點。

再者，由於疫苗吸收與反應效果好，疫苗使用劑量更少，大約只要1/5，這意味著同樣的疫苗劑量可以讓更多人接種。而且通常只要吸入一次即完成接種，省去2劑式疫苗接種2次的麻煩，加上吸入一次疫苗後在3天內即能達到全效保護力，可以避免在2劑之間長達7至14天以上空窗期保護力不足的問題。

吸入式疫苗目前主要用在流感滅活疫苗上，例如目前台灣正在接種的阿斯利康生產流感疫苗FluMist。這種疫苗大約只要在鼻孔內各噴入0.1ml就可完成接種，對抗拒打針的兒童尤其方便。

專家指出，從全球新冠疫苗研發開始的時候，就有不少廠商與研究機構對吸入式疫苗寄予厚望，其中英國牛津大學做了不少研究，目前研製中的吸入式疫苗和現在正在台灣施打的牛津─阿斯利康疫苗(AZ)一樣，都是使用黑猩猩腺病毒載體製成的腺病毒疫苗；大陸康希諾公司吸入式新冠疫苗則是使用流感病毒為載體，最早開始此項研究的是廈門大學、北京萬泰、香港大學3方組成的研究團隊。其他已知的幾種吸入式疫苗也都使用病毒載體疫苗，這種方式之所以不使用滅活疫苗，據說是因為對新冠病毒的了解還不夠，不如對流感已有很全面的研究，因安全上的考量才不在這種吸入式疫苗上採用滅活技術。

噴霧吸入式疫苗也有一項不小的缺點，在過往的研究中發現，入式流感疫苗雖然在兒童和青少年身上效果不錯，但在成年人身上會隨著年齡增加而呈出現效果下降的情況。也因此吸入式流感疫苗的使用年齡都限於2~49歲，因為50以上的中老年人防護效果不佳。

比較麻煩的是，這次新冠疫情中老年人感染後的重症率與死亡遠高於年輕人，也因此多數國家都將老年人列為優先接種對象。如果對中老年人保護力不足，顯然在疫苗仍然短缺的情況下對控制疫情的助益有限。

雖然如此，新冠疫情中仍有很多無症狀與症狀輕微的年輕人會成為散播病毒的傳染源，如果大量活動力強的年輕人能快速完成疫苗接種，對整體疫情控制仍有非常重要的作用。加上未來可能每隔一段時間就要再次接種新冠疫苗，方便與經濟的疫苗長遠來說都有很大的需求。只要吸入式疫苗有充分的臨床試驗證明安全性與有效性，未來還是有極強大的市場潛力。

(中時新聞網)