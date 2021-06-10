花旗環球證券科技產業分析師賴昱璋指出，面板產業循環將從高峰開始下滑，2022年上半年起重新面臨供過於求風險，加上大陸電視銷售狀況走弱，預期面板價格第四季開始反轉，降評指標股友達（2409）投資評等至「中立」。

外資圈先前對面板看法具樂觀共識，因疫情觸發在家工作需求，加上零組件供應吃緊，帶動報價過去一段時間不斷上揚。不過，隨供過於求、股價已反映大部分利多等疑慮浮現，瑞信證券科技產業分析師蘇厚合日前降評友達，已引發資金挪動，花旗環球這次降評指標股友達，加上瑞銀證券續採保守看法，外資看面板已成多空分庭抗禮之勢。

伴隨花旗環球降評，外資9日大賣友達3.7萬張，高居賣超盤行首位，雙虎之一的群創也被賣超3.4萬張，是賣超張數第二大。友達、群創終場收23.85與22.3元，跌幅均逾4％。

從電視銷售狀況來看，根據花旗環球家電產業研究，電視零售價格第一季年增三成，導致大陸同期電視出貨量就算有2020年首季新冠肺炎流行的低基期優勢，還是年衰退1％，也比2019年第一季遜色21％；且大陸電視4月銷售更年減33％，劣於預期，花旗環球擔憂618檔期促銷也難有起色。隨大陸電視銷售不振，部分電視面板價格可能自第四季開始衰退。

再從供應端來看，惠科、京東方、TCL持續擴產，加上南韓LGD的產量，以及零組件供應短缺情況逐步緩解，花旗環球認為，面板2022、2023年的供應將增加9與5％；供需相抵之下，未來二年供過於求幅度約3～4％。何況市場還傳出，南韓三星考慮持續運作L8-2產線，要是消息為真，將使供過於求狀況再惡化2％。

(工商 )