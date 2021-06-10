華爾街日報今天引述知情人士說法報導，美國貿易代表戴琪計劃最快10日與台灣高層官員對話，雙方政府朝重啟前美國總統川普執政時停擺的貿易暨投資架構協定談判邁進。

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）7日出席聯邦眾議院外交委員會聽證會時說，美台「已經或是即將」就部分架構協定展開對話。

美台1994年簽署貿易暨投資架構協定（TIFA），迄今召開10次TIFA會議，輪流在台北、華府舉行，上回舉行為2016年10月。布林肯上述發言令外界關切美台TIFA 會議是否復談。

報導寫道，在北京反對下，TIFA談判除攸關經貿議題，也具有美台合作象徵意義。

但川普執政時擔任貿易代表的萊特海澤（Robert Lighthizer）認為台灣是阻撓美國貨品進口的重商主義國家，並專注和北京交涉牽涉甚廣的美中貿易協議，以致美台TIFA談判停擺。

美國國會中的挺台人士希望總統拜登政府更進一步，與台灣簽署雙邊貿易協定（BTA）。報導引述美方未具名官員表示，拜登政府尚未對此做出決定。

這名高階官員說，如果美台恢復貿易高層對話，首步將是討論上次會議後的事務進展，「我們與台灣的經貿關係持續深化」。

中華民國駐美代表處發言人未回應華爾街日報採訪，美國貿易代表署（USTR）發言人也婉拒就戴琪（Katherine Tai）可能與行政院政務委員兼經貿談判辦公室總談判代表鄧振中對話一事置評。

(中央社)