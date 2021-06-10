5月19日全台抗疫進入3級警戒後，酒店、夜店和ＫＴＶ等較常被毒販利用的傳統通路，都被迫暫時歇業，毒販們見狀立刻打造新通路，有人利用社群軟體攬客，有人直接透過視訊議價、商討交易地點，有人甚至乾脆創辦外送平台，做起掛羊頭賣狗肉的生意！

離譜的是，還有毒販在太歲頭上動土，竟把法院門口的店面，當成毒品倉庫！位於台北市的台灣士林地方法院（士林地院）和台灣士林地檢署（士林地檢）比鄰而居，巫男、林男及邱男等3人竟涉嫌在這塊司法聖地的對面，利用汽車美容店經營毒品轉運站！

5月26日下午，台北地檢署檢察官江宇程指揮10多名荷槍實彈的海巡署特勤隊及彰化查緝隊幹員，以工具破壞該汽車美容店鐵捲門強勢攻堅，順利逮捕巫男等人，起獲市價數千萬元的45公斤安非他命。破門的巨大聲響，驚動正在辦公的法官和檢察官，有人甚至以為發生了槍戰。

攻入汽車美容店後，海巡署特勤隊及彰化查緝隊幹員逮捕巫男（中）等3人，還起出45公斤的安非他命。（圖／海巡署提供）

本刊調查，該運毒集團天真的以為「最危險的地方就最安全」，因此選在士林地院、士林地檢的對街店面藏毒。不過，嫌犯仍擔心有個萬一，還精挑細選極不顯眼又超級耐用的「菜底」（夾藏毒品的工具），最後利用漁民裝置柴油的空桶藏毒運送；沒想到，這批空桶卻讓毒販們成為階下囚。

原來，海巡署彰化查緝隊去年查獲一個盜賣漁業用油案後，鎖定一批柴油空桶深入追查流向，經過半年的順藤摸瓜，摸出案外案而追出該運毒集團。目前檢調正在深入追查該運毒集團的下游，懷疑巫男背後的販毒集團受到疫情影響，已拓展不同以往的運毒通路。

(中時新聞網)