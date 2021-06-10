以往夜店、KTV、汽車旅館和八大行業，經常是毒品交易和流通管道，但新冠肺炎疫情爆發後，這些傳統販毒通路已隨疫情升溫而紛紛關閉，毒販們也祭出新招數應對，改以外送平台、視訊通訊軟體、郵遞等方式運毒，檢警已察覺此一趨勢，將緊密合作瓦解新興販毒網絡。

檢方表示，近來有販毒集團認為靠外送平台運毒風險大太，乾脆自己成立外送平台，要求成員偽裝成外送員，不僅連衣服和置物箱都模仿知名外送平台，連通訊軟體頭像都換成外送平台業者的圖案，乍看之下，實在很難辨識毒販掛羊頭買狗肉。

警方之前就破獲台中市首起的偽裝外送員運毒案，逮捕主嫌古姓男子等5人。31歲的古男「進貨」後，由部分共犯透過通訊軟體兜售K他命等毒品，最後由楊男偽裝成外送員「送貨」，交易地點大多選在「進可攻、退可守」的大馬路邊。

有趣的是，一名成員私下向警方抱怨，古姓男子的獎金制度太摳門，兜售5千元毒品只能抽成100元，做滿25筆外送才發給1千元獎金，賺的竟比正牌外送員還要少。

此外，北市警方也曾逮捕一名34歲的高姓毒販，他把一小包安非他命放進牛皮紙袋後，找來不知情的外送員代送，外送員取件時覺得高姓毒販舉止詭異，主動報案。警方一拆開牛皮紙袋，查獲市價約4千元的1.5公克安非他命，並循線抓到41歲的許姓毒品中盤商，再起獲100公克的安非他命，全案正在擴大偵辦中。

(中時新聞網)