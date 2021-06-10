疫情升級3級警戒後，酒店、夜店和KTV等較常被毒販利用的通路，都被迫暫時歇業，有毒販不甘坐以待斃，除了利用通訊軟體的視訊功能招攬毒蟲下單，還趁機進行性交易，一位專責毒品案的檢察官憂心地表示，「疫情改變了毒品銷售模式，檢警更難查緝！」

北市警方曾查獲住在桃園的楊姓男子，涉嫌透過LINE招攬毒品生意，並以視訊議價、討論交易地點，充分利用了社群軟體的「優點」；而為了逃避查緝，他則以情趣用品的名稱當成毒品的暗號。此外，若買家是女性，楊男還會自稱是毒品大盤商，自我哄抬身價後再進一步邀約出遊或性交易。

警方搜索楊男住家時，在他的書桌底下查獲安非他命、K他命、FM2（約會強暴丸）、春藥和吸食器等證物。警方懷疑，他除了兼賣春藥，還涉嫌和網友交流自拍的色情影片。

據悉，楊男早有毒品前科，遭逮獲時仍是有案在身的交保期間。更離譜的是，他為了不讓十分寵溺他的母親發現自己還在做壞事，經常抄寫、背誦心經，努力營造改過向善的形象，真的是欺人欺佛。

在警方破獲的大宗毒品案中，有毒販利用通訊軟體販毒，以隱晦的代號當作毒品暗號，更模仿起百貨公司樓層介紹文宣。（圖／報系資料照）

此外，高雄警方在網路巡邏時，發現黃姓和陳姓男子，在楠梓一帶利用通訊軟體，發出販毒資訊，招攬毒蟲，販毒的範圍囊括整個大高雄，還自行成立外送平台，以租賃車為外送毒品的交通工具，進行「毒品外送」服務。

警方潛入黃、陳等人的毒品群組後，透過長期跟監埋伏，趁黃、陳等人外出購買毒品返家之際攻堅，當場查獲含有第2、3級毒品的咖啡包，共286包（毛重共2200公克），還有疑似毒品口膠糖54包，及Ｋ他命等證物，市值約10多萬元。

(中時新聞網)