去年新冠肺炎疫情爆發後，由於出入境不易，以往找人藏毒夾帶過海關的方式已經行不通，有愈來愈多毒販選擇國際空運郵包、或國際海運貨櫃走私毒品，並提供豐厚報酬，利誘民眾充當領貨人頭，海關和警方等稽查人員都繃緊神經，努力查核、過濾可疑的貨櫃和郵包，設法防堵毒品流進台灣。

根據財政部關務署統計，去年共查獲508件毒品案，共起獲7348.6公斤毒品；其中，形事局去年6月間在台中港等地攔截3529公斤的四級毒品（2-溴-4甲基苯丙酮），市價高達72億元，該毒品也是新興3級毒品「喵喵」的主要原料。

當時警方循線逮捕23歲的張姓男子等4嫌，懷疑該批毒品經過多國轉運才入境台灣，目前還在追查幕後主嫌。據查，「喵喵」俗稱「喪屍藥」，摻雜K他命、安非他命、搖頭丸等，屬於一種中樞神經興奮劑，吸食後會產生幻覺，甚至出現攻擊或自殘等行為，並伴隨心悸、痙攣等症狀，去年至少10人因濫用「喵喵」喪生。

國內最知名的毒品郵包案，首推民進黨立院黨團總召柯建銘的次子柯鈞耀，去年7月遭海關查獲一件大麻膏包裹，收件人就是柯鈞耀，寄件人則是柯鈞耀在美國的表弟林安逸。

柯鈞耀辯稱，他在台灣都沒吸毒，不過到案時，尿液、毛髮都被驗出大麻反應，他才坦承去年6月間，曾在北市信義區住處呼麻，檢察官考量他沒有前科且已認罪，給予緩起訴2年自新機會，但須自費接受戒癮治療。

此外，6月3日，刑事局宣布破獲一起從比利時空運K他命來台的毒品案，從林姓嫌犯的座車中，搜出市價400萬元的近8千包「毒咖啡」；「毒咖啡」是一種混合型的新興毒品，警方曾發現在一包毒咖啡中，竟含有12種毒品。

面對疫情下的販毒新招數，高檢署已建立國際毒品情資窗口及重大毒品案件協調機制，希望統合檢警力量，瓦解新興的販毒網絡。

(中時新聞網)