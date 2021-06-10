行政院長蘇貞昌昨（9）日在立法院以雞腿沒出貨難道要罵自己，回應立委質詢疫苗到貨時間跳票的質疑。對此，吳子嘉不滿表示，雞腿跟疫苗有什麼關係？不務正業，每天查假新聞。劉寶傑驚訝說，又要查假新聞？

國民黨立委楊瓊瓔昨（9）日質詢表示，蘇貞昌在今年2月說已採購AZ疫苗1000萬劑、莫德納505萬劑，會在第2季前到貨，結果自購部分到現在只取得26萬劑，又改口8月底前會有1000萬劑，「蘇貞昌騙了神明，不要又騙人民。」蘇揆在備詢台看完影片，面無表情。楊瓊瓔說，全台灣的民眾每天都在問何時能打到疫苗，是蔡總統、蘇揆或衛福部長陳時中要負責？

蘇揆說，「這就像訂冷凍雞腿，廠商跟你說何時到貨，結果沒生產出來，要罵訂貨的人嗎？我們也急得不得了，我們要罵自己嗎？

美麗島電子報董事長吳子嘉昨（9）日在政論節目《關鍵時刻》表示，台灣疫情現在天天有人過世，政府有沒有良心？徐國勇還叫警政署追查假新聞，這是什麼國家？蘇貞昌講這些話都沒有用，只要告訴人民，「疫苗甚麼時候來？」一句話就好。

劉寶傑也質疑，又要查假新聞？蘇貞昌有講疫苗什麼時候來嗎？就像他講的，雞腿也要包裝運輸，包裝運送有問題，能怪自己嗎？

吳子嘉不滿表示，雞腿跟疫苗什麼關係？當他解決不了問題、不能面對問題，他就開始扯，疫苗扯到雞腿，疫苗跟雞腿什麼關係？

劉寶傑恍然大悟說，疫苗跟雞腿沒關係嗎？「我被唬了」！

吳子嘉直言，當然被唬了，這個行政院長，有本事就跟立委說有多少疫苗到貨，或是說很不好意思，沒疫苗、對不起台灣老百姓，可不可以？

(中時新聞網)