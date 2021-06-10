巴西酒吧和餐館協會（Abrasel）估計，2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情造成的經濟危機，使巴西所有類型的餐飲店中約33.5萬家關閉歇業，裁減130萬個相關工作。

在辦公室高度集中的地區，限制措施和大量遠距工作的民眾減少速食店的人流。根據巴西酒吧和餐館協會，以食物秤重計算價格的餐廳或自助餐廳在疫情前的需求龐大，但目前的營業量不到疫情前的10%。

像是量販業者瑞澤密尼（Renato Rezemini）就關閉了位於聖保羅市南區1處商業街區的秤重餐廳。

瑞澤密尼抱怨道，疫情前每天平均售出350至400份餐點，現在只有約40份，還包括外賣，幾乎難以為繼，每個月陷入更深的債務危機。

瑞澤密尼表示，送餐服務不能解決餐廳的問題，特別是那些位於商業街區的餐廳，因遠距工作的緣故，人流大大減少，所以連需要送餐服務的顧客都沒有。

巴西酒吧和餐館協會董事會主席薩萊瓦（Joaquim Saraiva）指出，服務業受到疫情和隔離需要的不確定性因素影響，就算在疫情結束後，營運和就業的困難也繼續存在，「根據業主的情況、流動資金和能力，困境可能持續3至5年」。

協會指出，巴西所有類型的餐飲店中，約33.5萬家關閉歇業，裁減130萬個工作；僅聖保羅州就有5萬家餐飲店在疫情期間關閉歇業，其中首府聖保羅市就有1.2萬家歇業。

巴西經濟學家卡爾森（Thomas Carlsen）指出，酒吧和餐飲業擁有巴西最多的小型創業家，但其中大多數已經負債累累，因為很多的餐飲店都是小本生意或家庭式企業，加深重新協商債務和付清欠稅的困難。

小型創業家狄亞斯（Maria Teresa Dias）的餐廳就位於辦公大樓林立的商業區，因大多數公司採取遠距工作的緣故，疫情前每天約受理550名顧客點餐，現在只有不到40人。

卡爾森指出，餐廳關門不僅意味著經濟萎縮，而且意味著數百萬個工作消失，巴西失業率增加，而秤重餐廳和其他類型餐飲店的生存，直接取決於COVID-19疫苗接種的速度。

巴西人口約2.1億人，自今年1月17日以來，約24%的人口接種第1劑COVID-19疫苗，11%完成2劑疫苗接種。

(中央社)