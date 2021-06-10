端午連假天氣出爐！氣象專家吳德榮表示，今起至周六（6/12）台灣附近水氣多、午後有強對留在近山區發展，並擴展至部分平地，有劇烈天氣發生的機率，周日（6/13）西南風帶來水氣、午後對流範圍擴大。另西南氣流將於下周一（6/14）左右抵達台灣附近，這波天氣型態將持續至下周六（6/19），迎風面中南部可能大量降雨。

吳德榮在專欄「三立準氣象· 老大洩天機」提到，根據最新歐洲（ECMWF）模式模擬顯示，今日至週六（6/10-6/12）梅雨鋒北移，各地天氣晴朗、白天炎熱，應注意防曬、防中暑；台灣附近水氣多，大氣不穩定，午後有強對流近山區發展，並擴展至部分平地，有「劇烈天氣」發生的機率，要注意氣象局發布的特報。週日（6/13）天氣型態仍類似，西南風帶來水氣、午後對流的範圍擴大。

吳德榮表示，週五（6/11）起南海有熱帶擾動發展，大致往西北通過海南島、朝廣西、越北一帶進入陸地。將導致南海的西南氣流增強，且於下週一端午節（6/14）前後抵達台灣附近，持續至第10天（6/19）型態仍未改變。配合仍在北部海面徘徊的梅雨鋒，中南部有大量降雨的條件，此亦為梅雨季台灣多雨的型態，應注意。

最新(9日20時)歐洲(ECMWF)模式模擬850百帕風場圖顯示，週五(11日)20時南海有「熱帶擾動」(左圖L)發展。下週一(14日)20時「西南氣流」增強並已抵達台灣(右圖)。（翻攝自 「三立準氣象· 老大洩天機」）

吳德榮指出，各國模式雖皆有類似的模擬，但對於「熱帶擾動」的動向、「西南氣流」抵達時間、台灣降雨的逐日變化，皆存有差異，且持續調整中，故應密切觀察。

(中時新聞網)