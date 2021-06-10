中彰投分署強調，「安心就業計畫」及「充電再出發訓練計畫」即日起受理申請。(中彰投分署提供)

勞動力發展署中彰投分署為協助轄區減班休息的勞工渡過難關，積極辦理「安心就業計畫」及「充電再出發計畫」兩項措施，企業若經勞工行政主管機關通報實施「減班休息」，勞工可透過「安心就業計畫」補貼減損薪資，以穩固勞雇關係，最長發給24個月。或是運用「充電再出發訓練計畫」辦理內部訓練，讓員工在減班休息期間提升技能，還可領取津貼維持個人生計。

中彰投分署長林淑媛說，因應新冠肺炎對國內就業市場造成的影響，部分事業單位採取與勞工協議「減班休息」策略，維持營運，以度過此一難關。勞動部為了穩定勞工就業狀況，推動「安心就業計畫」，及「充電再出發訓練計畫」，由政府提供部分薪資差額或訓練津貼補助給減班休息勞工，降低對勞工生計的衝擊，協助穩定就業。

「安心就業計畫」經勞動部於110年6月9日修正後發布，計畫實施期間延長至「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」施行期間屆滿時止(111年6月30日)，並同步提高補貼請領月數上限至24個月，適用對象為經勞雇雙方協商同意減班休息，實施期間為30日以上，經地方勞工行政主管機關列冊通報的勞工，包括按月計酬全時勞工，及與雇主約定正常工作日數及時間的部分工時勞工，庇護性就業身心障礙勞工也可以適用。

企業因「減班休息」而對勞工薪資產生影響，可由勞工自行或雇主彙整申請「安心就業計畫」，由政府提供5成薪資差額補貼，依員工前12個月平均月投保薪資與每月協議薪水的差額，由政府補助50％，勞工每月最高可領到新台幣1萬900元。

中彰投分署說，因業務緊縮實施「減班休息」的企業，雇主可運用「充電再出發訓練計畫」辦理內部訓練，讓員工在減班休息期間也能提升職能，勞工在「減班休息」期間參訓，也可居家線上上課，透過「勞動力發展數位服務平台」進行訓練，並提供補助訓練時數每月最多120小時，每小時比照基本工資發給160元，參訓勞工最高可領到19,200元的訓練津貼，員工持續發展所需技能的同時，還能確保生活無虞。

中彰投分署強調，「安心就業計畫」及「充電再出發訓練計畫」即日起受理申請，若想進一步瞭解內容，民眾可上中彰投分署網站「疫情紓困專區」查詢，另也可電話洽詢該分署(04-23592181)或所屬就業中心，或撥打免付費客服專線0800-777888，由專人提供諮詢服務。

(中時 )