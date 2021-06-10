國內新冠疫情嚴峻，已累計333人死亡、破萬確診，台北市議員羅智強直言，「現在還相信民進黨的人，想想也滿不容易的」，但民進黨一直騙，還是有人深信不疑。

羅智強昨（9）日在臉書表示，要先相信「台灣很安全，放寬機師檢疫沒關係」，再相信「台灣不安全，疫情爆發都是因為人民不小心」，針對疫苗遲遲未到位，則要先相信「台灣不需要東洋代理的3000萬劑BNT疫苗」，再相信「政府很努力到處找疫苗，疫苗不夠是各國搶貨的關係」。

他接著提到，要先相信「台灣醫療體系準備好了」，再相信「6月6日緊急採購輕中症用藥」；而有確診者在5月29日，因為等不到中央的藥過世，要先相信「中央在6月1日，把瑞德西韋儲放在各大醫院了」，再相信「該確診者已經插管，瑞德西韋也沒有效了」。

羅智強質疑，插管前瑞德西韋還有效的階段，為什麼還是沒藥呢？並轉述醫師姜冠宇說法，「基層臨床困境完全不是這樣，是藥物申請太繁複，導致錯過了輕症轉重症的關鍵轉換期，可能花大錢申請來後，病人也已經插管了」。

羅智強表示，民進黨一直騙，還是有人一直信。（圖／摘自羅智強臉書）

種種事件讓羅智強忍不住諷刺表示，「有一種病沒藥醫，就是民進黨一直騙，你還一直信」。

此外，羅智強也說，台灣染疫死亡人數已破300，染疫致死率超越全球平均，北投1家3口陳屍家中，全部確診、壹電視員工猝死廁所被驗出確診、萬華50歲男子和桃園79歲婦人，都命喪住處，死後確診。如果他們早接種過疫苗，或許悲劇就不會發生，還有許許多多民眾像他們一樣走得冤枉，讓他不禁想問行政院長蘇貞昌，「你難道不會良心不安？」

(中時新聞網)