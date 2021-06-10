一名女醫師婚後與丈夫同赴波蘭學醫，兩人返台後均取得醫師資格，但她卻向法院提出離婚訴訟，控訴丈夫整天質疑她外遇，還四處放話造謠，甚至對他生活中行為疑神疑鬼，更在她反對下，聘請前女友到診所上班，還買房子讓前妻住在隔壁，甚至與前女以共赴國外遊玩。台灣高等法院認為兩人已無共同生活意願，判准離婚。

根據判決書記載，夫妻於民國102年3月21日結婚，婚後男醫生要求妻子同赴波蘭讀書，106年返臺取得醫師資格，現為執業醫師，伊於波蘭讀書期間，除要顧好二人學業，還透過通訊軟體，協助處理丈夫所經營的診所之事務，有較長假期也飛回臺灣，到診所工作。

但醫師對妻子亳無信任、尊重、經常出言羞辱伊，在診所員工面前給妻子難堪，且疑神疑鬼，找徵信社跟監，並到妻子工作處所查勤，聯繫妻子之同事、朋友，散佈外遇等不實消息，甚至診所遭人檢舉，丈夫也質疑是妻子所為，導致妻子精神不濟需看精神科門診。

107年又不顧妻子之反對，執意聘請其婚前交往之女友到診所工作，又堅持購屋讓前妻住隔壁，且數次謊稱至中國工作，實際上與前女友同赴韓國、日本等地遊玩。夫妻雙方曾於107年11月間簽署離婚協議書，因此丈夫早有離婚意圖，雙方也於108年4月15日分居至今，丈夫並要求妻子歸還家中鑰匙，且未經同意將妻子人壽保險解約，顯見雙方均已無維持婚姻關係之主觀意願及客觀實益

丈夫則辯稱，妻子原為護理人員，希望能成為醫師，他為協助妻子圓夢，於婚後支付約1,000萬元讓妻子出國深造，自波蘭返國後，自106年7月起平均每月給付7至8萬元之生活費，並無家暴或外遇情事，並不構成不堪同居之虐待。

且他非診所老闆，無法干涉用人事宜，聘請前女友是基於專業考量，兩人僅為同事關係，他只是替前女友代購機票，前女友出國代購是投宿於友人家中，並無一同出遊、同宿。現在診所因疫情經營不善，母親又罹重病，需人陪伴及照顧，妻子卻請求離婚，因此希望法院駁回

高院認為醫師夫妻回復婚姻生活無望，婚姻破綻又多是男方所造成，女方依民法訴請離婚有據，判准離婚。

(中時新聞網)