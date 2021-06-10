新北市三峽區恩主公醫院傳出群聚感染，首位確診患上月22日入院，PCR篩檢陰性，未料卻在數日後轉為陽性，同樓層同病床3位患者、1照護員、1看護陸續確診，其中一位92歲確診男病患更在當日死亡，新北市衛生局證實，目前已匡列36名醫護人員列居隔、病人接觸者35人，詳情將由醫院說明。

有媒體接獲爆料指出，恩主公醫院有2位清潔人員確診，雖然院內緊急召回員工篩檢，但又陸續爆出確診個案，有病人Ｘ光檢查時發現病況惡化，PCR採檢確診，同層樓病患和醫護立即被匡列，未料主管卻指出護理人員，可至醫院空病房居家隔離，但卻未與正常住院病患分隔，處於混居的狀況。

醫護人員僅戴口罩，接觸疑似個案又接觸其他病患，主管甚至讓一位護理師單獨照顧整層病患，並決議收住院患者，讓護理師人員增多，員工批評，醫院未正確執行分艙分流。

新北衛生局表示，院內11樓一般病房確實出現群聚感染，有7人確診，包括4病人、1看護、1照服員、1護理師，其中92歲男病患死亡，目前已匡列71人。衛生局指出，首例個案上月22日入院，PCR篩檢陰性，未料胸部X光狀況變差，上月29日轉陽確診，本月3日同病床1位看護也出現症狀，篩檢陽性。

5、6日同病房的1位照服員和另一位病患也出現症狀確診，醫院立刻移出病人、清空病房，召回工作人員、住院病人及家屬，進行快篩及PCR檢驗，並通知返家居家隔離，隔日同病床的第3位病患也確診，8日同病床第4位病患確診後，即在當日死亡，昨日照護該病房的1位護理師也確診。

衛生局指出，這是院內交叉群聚，但詳情將由醫院說明，恩主公醫院則表示，絕無疏忽或強制醫護在病床居家隔離的狀況，稍晚將統一對外說明。

(中時 )