台北市內湖壹電視電視台7日傳出攝影師猝死陳屍廁所，採檢結果出爐竟是確診新冠肺炎，讓北市衛生局昨（9日）緊急設立快篩站，篩檢166人，11人快篩呈陽性，還好PCR檢測結果11人全呈陰性，原本包含在其中的主播趙惠雯，也發文激動表示自己沒事，可以說是放下心中大石。

趙惠雯因為快篩結果為陽性，更被拍到上防疫車表情凝重的畫面，並接受進一步PCR檢測，等待許久結果出爐後，她趕緊在臉書激動發文表示：「大會報告結果出來了，我PCR陰性！陰性！陰性！太棒了我終於可以去洗澡了」，看得出來放下心中大石的她，總算可以好好放鬆休息，此外更解釋在「防疫車上表情凝重」一事，她表示是「因為N95一直卡住，戴不上去」的緣故，更一連喊了兩次「沒事了沒事了」，希望大家不用為她擔心。

趙惠雯激動表示總算放下心中大石。（圖／趙惠雯言文臉書）

趙惠雯公開PCR檢測結果為陰性後，網友也紛紛留言關切：「還是要小心注意這14天，保持體力，因為有時候會僞陽僞陰性，這段時間千萬不能輕乎」、「太好了，結果出來，心中的大石終於可以放下了」、「還好沒事，但還是要注意自己14天內身體狀況」、「辛苦妳了，平安最重要」，但也有人提醒她最好多做幾次檢測會比較保險。

壹電視工會強調壹電視由於對內公告資訊不透明，要求公司成立應變小組，及時提供疫情相關資訊，才能安定所有人情緒，更向中央流行疫情指揮中心喊話，由於電視台營運必要人員就算四級警戒亦需出勤，應將媒體業列入疫苗優先施打順序。

★中時新聞網提醒您：

防範新冠肺炎，應使用肥皂勤洗手，搭乘大眾運輸或無法保持社交距離時，務必戴上口罩！

回國若身體不適請主動通報，14天內出現疑似症狀請先撥打防疫專線，並戴上口罩儘速就醫，務必告知醫師旅遊史。

※免付費防疫專線：1922、0800-001922

(中時新聞網)