受到國人關注台灣本土新冠疫苗，確定在今日下午5點解盲！高端(6547)在昨日晚上發布重大訊息指出，今日(6/10)下午5時將召開重大訊息記者會，因應疫情關係會採線上視訊方式舉行。

高端在昨天(6/9)晚上發布重大訊息表示，由於有重大訊息待公布，經櫃買中心同意自110年6月10日起暫停交易。一般預料，就是因為疫苗要解盲，因此提出暫停交易申請。

台灣5月中旬疫情突然變得嚴重，社會對疫苗的需求聲浪一波接一波，台灣自製的新冠疫苗由於未做三期臨床引發各界質疑，也使得高端疫苗自5月31日開平盤後就一路走跌，出現第一根跌停後，到6月7日為止，連續6個交易日跌停，累計跌幅達46.6％，市值蒸發超過385億元。

在高端新冠疫苗二期臨床即將在本週解盲的傳言下，6月8日曾一度暫時跌破200元大關，但在9點20分的第2盤就直接拉上漲停，6月9日也收在漲停板250.5元。

面對外界排山倒海的紛擾，高端仍持續的進行新冠疫苗二期臨床，希望一切等解盲後科學數據出來，由專家委員做相關評估判斷。

(時報資訊)