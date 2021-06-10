京鼎(3413)9日完成竹南廠員工快篩作業，結果有1人陽性，等待PCR檢測結果。公司表示，生產線預計10日復工；基於防疫考量，部分產線將降載復工。

因應竹南廠日前有6名外籍員工確診，京鼎7日起全面停工，並於9日針對竹南廠區近430名員工進行全面快篩作業，實際完成篩檢360位，其餘員工就近自行在醫療院所進行採檢；京鼎指出，目前有1位快篩陽性員工正等待PCR檢測結果，同時匡列相關接觸員工，正進行採取PCR檢測。

京鼎公司表示，辦公大樓及廠區將進行全面消毒，行政辦公同仁仍採居家辦公及加大彈性上班政策，生產線預計10日復工，在防疫優先的考量下，部份產線將以降載復工方式，採取緩慢的階段性復工，此次疫情影響的產能，將透過產能調配，彌補產能之損失，故預估對本公司全年財務、業務無重大影響。

京鼎公司將持續積極配合政府防疫政策，以滾動式調整最新防疫措施，全廠區持續執行嚴格防疫管理，並將再加強宣導防疫規範，確保同仁的健康與安全。

(時報資訊)