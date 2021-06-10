苗栗電子廠爆發外籍移工群聚染疫風暴，封測廠矽格(6257)表示，為確保員工健康及工作環境安全，已在9日針對竹東2個廠區及湖口2個廠區的643名外籍員工展開預防性快篩作業，所幸所有外籍員工的快篩檢驗結果均呈現陰性。

矽格指出，此次配合新竹縣政府鼓勵雇用移工企業進行快篩檢驗，以防堵疫情擴散。快篩作業依據衛福部疾管署發布的企業抗原快篩執行原則，由公司委託專業醫事人員至宿舍和廠區執行檢測，以分流、分組、分區及保持防疫安全距離等防疫重點進行。

矽格表示，雖然4個廠區的643名外籍員工快篩結果均為陰性，未來仍將持續依中央流行疫情指揮中心規定及流程進行防疫作業，持續照顧員工健康，保持工作環境安全，使半導體供應鏈順暢、客戶安心，確保公司營運不受疫情影響。

矽格受惠投資擴產及併入台灣聯測效益顯現，2021年5月自結合併營收14.08億元，月增4.31％、年增達46.71％，連2月改寫歷史次高。累計前5月合併營收62.62億元、年增達34.94％，續創同期新高。投顧法人看好6月營收續揚，第二季營收及獲利有望改寫新高。

(時報資訊)