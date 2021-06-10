疫情嚴峻，全民防疫，如今戶外都必須戴口罩，運動也不例外，不過自疫情以來，國內外陸續傳出有人運動時戴口罩昏倒，甚至猝死的案例，到底戶外運動戴口罩時，需注意什麼？使用口罩支架會比較好嗎？有氣閥的口罩能夠防疫嗎？

受疫情影響，不少有運動習慣的人會戴口罩外出慢跑、登山，也有民眾騎腳踏車通勤取代搭乘大眾運輸工具，順便運動，雖然運動可以增進免疫力，但要注意，戴著口罩運動，仍有一定風險存在。

●戴口罩運動應降強度 留意身體狀況量力而為

戴口罩難免會阻礙氣流，專家建議，一定要留意運動強度及自身狀況。

「輕微到中度的運動都還好，但若是高強度、高耗氧量的運動，戴口罩運動恐怕就有一定風險，尤其是有心肺疾病的患者，以及肺部功能還未發展成熟或是較差的幼童、老人需要特別注意，運動過程中若沒有得到足夠的氧氣，可能會過度換氣、血氧濃度下降，引發昏倒、猝死的危險，」新光醫院家醫科醫師柳朋馳指出。

發表在《英國運動醫學雜誌（BJSM）》上的一項研究發現，在跑步機上劇烈奔跑時戴上口罩，會減少運動時間及最大攝氧量，且受試者也表示，戴著口罩進行高強度運動時，出現呼吸急促和幽閉恐懼症等狀況。

馬里蘭大學醫學系統（UMMS）附屬內科醫師謝里安（Vivek Cherian）指出，當你必須要戴著口罩進行運動訓練時，應該循序漸進，不要立即進入高強度的訓練中，才能逐漸適應，不過他也提醒，需要透過訓練時間和次數的增加，才有辦法漸漸習慣戴口罩進行運動訓練，並且若是戴口罩運動時，應該讓自己擁有更長的休息時間。

「如果出現頭昏、頭痛、胸痛、呼吸急促，或是已經感覺快昏倒，就應立即停止運動，」謝里安說。

戴口罩運動有一定風險，若有不適情形，應暫停運動。(示意圖/Unsplash)

不過也有網友分享，自己近期天天戴口罩跑步，不覺得身體需要耗損很大的體力去代償氧氣的不足，但仍呼籲民眾若是想戴口罩運動，需要多加留意自身狀況，量力而為，若有不適情形，應暫停運動。

●戴口罩運動 2狀況恐難以有效防疫

但戴口罩運動恐怕另有防疫上的問題。柳朋馳指出，口罩基本上擁有防水層，若是出汗量不大，較不影響，但容易汗如雨下、排汗量較大的民眾就得留意，當口罩濕掉後，恐怕會影響防疫效果。

另外，有些民眾會透過口罩支架改善戴口罩時的不適感，不過柳朋馳提醒，務必要確保使用口罩支架後，口罩是否還能與臉部密合，柳朋馳解釋，「由於新冠病毒會透過飛沫傳染，甚至是所謂的氣溶膠傳染，一旦口罩無法戴好戴緊，就會影響到口罩的防護力，是否合適得依個人臉型大小判斷，若能找到合適的口罩支架，且口罩能夠密合，又能增加舒適度，也是一種選擇。」

傳染病專家唐納德・鄧福德（Donald Dumford）也強調需確保口罩沒有縫隙，他指出，目前還沒有研究關注口罩支架會不會影響冠狀病毒或其他傳染源的傳播，但若是為了想要改善因口罩引起的痘痘、皮膚問題，支架恐怕不會有好效果，「因為支架仍會接觸到臉，且塑膠或矽膠材質的支架可能也會對皮膚造成刺激。」

各種口罩比較。(圖\康健雜誌提供 蕭智綸製圖）

●感染者若戴有氣閥口罩 仍可能散播病毒

其實一直以來都有種運動訓練口罩，稱為「高海拔訓練口罩」，透過氣閥控制，增加呼吸阻力，希望藉此能提高心肺功能、肺活量，不過至今還沒有明確研究結果，證實有效。

「美國運動學會做過一些研究，但並沒有看到能夠特別提升運動效能，一般民眾也較少會使用到這類的口罩，值得注意的是，這類口罩通常不會針對抗病毒設計，沒有醫療級的認證，因此不建議民眾用來作為防疫用途，」柳朋馳說。

杜克大學(Duke University)也曾做過一項研究，測試14種不同材質和形式的口罩後，發現醫護人員所使用沒有氣閥的N95口罩，防疫效果最佳。

研究人員表示，沒有氣閥的N95的口罩防疫效果遠勝於有氣閥的原因，是因為氣閥的目的是使人體向外吐出的氣體能迅速排出，但若是同時夾帶有病毒的飛沫，對身邊的人反而造成感染風險。

氣閥的作用是降低防護口罩的呼氣阻力，提高配戴者的舒適感，但醫用防護口罩並不建議設氣閥，因為開啟的氣閥可能將口罩配戴者排出的飛沫或細菌排出口罩。所以，如果配戴防護口罩是為了降低對空氣中含病原微生物飛沫的暴露濃度，幫助自己預防飛沫感染，是沒有問題的；但如果懷疑自己已被感染，就應主動戴口罩保護別人，且應該選擇沒有氣閥的口罩，否則恐會失去保護別人的目的。

美國聯邦疾病防治中心（CDC）公布的指南也警告不要配戴有氣閥或通風口的口罩，這種口罩適合在高溫多塵的施工環境下使用，但無法有效阻止病毒傳播。

正值疫情爆發時期，建議民眾若想運動，還是選擇居家、室內運動，其實運用一些道具，如水桶、彈力帶、啞鈴等，仍能達到鍛鍊效果，跑者們也可進行針對跑者設計的肌力訓練，增強肌力、養精蓄銳，待疫情過後，仍是一條好漢。

(中時新聞網)