小編今天（10日）精選5件不可不知的國內外財經大事。台積電現金股利改為逐季發放後，已連續7個季度每普通股配發2.5元現金股利，由於半導體產能供不應求，台積電今年第1季合併營收達3,624.10億元創下歷史新高，董事會決議提高股利，第1季盈餘配發2.75元現金股利。

【1】台積電加碼 Q1配息2.75元

晶圓代工龍頭台積電第一季繳出亮麗成績單，每股淨利5.39元優於預期，而公司先前也曾提出現金股利逐年增加的承諾，果然台積電說到做到，9日召開董事會決議提高股利，核准第一季盈餘配發2.75元現金股利，並將於10月14日發放。

【2】面板報價將反轉 花旗環球降評友達

花旗環球證券科技產業分析師賴昱璋指出，面板產業循環將從高峰開始下滑，2022年上半年起重新面臨供過於求風險，加上大陸電視銷售狀況走弱，預期面板價格第四季開始反轉，降評指標股友達（2409）投資評等至「中立」。

【3】史上最累 壽險業6月忙翻天

壽險業史上最忙亂的6月。由於7月1日第六回合生命表上線，壽險公司幾乎所有壽險、健康險保單都要改款，又遇到新冠疫情三級警戒，很多公司七到九成員工都居家辦公，加上推動視訊投保等暫行措施，各公司現在每天都有開不完的視訊會議，忙到人仰馬翻。

【4】代工廠兩樣情 廣達出貨獨強、仁寶憔悴

缺料兩樣情，廣達5月筆電出貨量不僅持續站在600萬台大關之上，還比4月小幅增加10萬台、至620萬台，也因此5月營收為850.52億元，繳出與4月持平的成績單。但仁寶5月筆電出貨量則大減至380萬台、月減高達13.6％，5月營收則因此下滑至802.02億元，月營收降幅高達10.2％。

【5】大翻盤 美撤銷TikTok、微信禁令

美國政府對中國社交軟體TikTok及微信禁令大翻盤。美東時間6月9日，美國總統拜登簽署行政命令，撤銷前總統川普任內對中國TikTok和微信的禁令，這兩款手機程序在美國約有1億用戶。

(中時新聞網)