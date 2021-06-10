日本故鄉納稅業者紅馬-KY(2928)受短期政策結束、伴手禮業務衰退及匯率3因素影響，2021年5月合併營收降至2.73億元新低。面對嚴峻經濟環境，公司將持續進行企業轉型、數位轉型及事業構造改革，深化故鄉納稅事業及地方創生等相關業務，盼加速重回成長軌道。

紅馬股價5月中下探18.4元新低後止跌盤整，3日起放量連拉4根漲停、4天強彈逾46％。9日劇烈震盪，開高勁揚6.14％、觸及31.1元的半年高點，隨後賣壓宣洩一路重挫9.56％，終場仍大跌7.51％、收於27.1元，成交量跳增至703張，創去年6月初以來1年大量。

紅馬公布5月自結合併營收2.73億元，較4月2.85億元減少4.21％、較去年同期3.54億元減少22.99％，創歷年新低。累計前5月合併營收24.65億元，較去年同期26.5億元減少6.98％，仍創同期第3高。

紅馬表示，5月合併營收「雙降」探底，主因去年政府短期政策次世代點數禮品銷售已於去年11月結束，伴手禮相關業務事業營收年減逾7成，以及匯率換算影響所致。若以功能性貨幣日圓計算，5月合併營收為年減16.07％、前5月合併營收為年減2.05％。

紅馬指出，故鄉納稅「Furusato 360」平台為去年以來營運發展重心，迄今已與超過17個中大型入口網站、230個地方自治體合作共同推廣，帶動5月故鄉納稅業務營收年增約13％，彌補結束伴手禮相關業務影響，對整體營收貢獻已逾9成。

紅馬董事長周泰鳳指出，考量傳統伴手禮事業市場有縮小傾向，公司原已著手進行事業構造改革。此次疫情加速公司轉型腳步，去年底已出售子公司店鋪事業，虧損的伴手禮相關業務亦規畫在上半年結束，重新規畫事業部門及人力配置，使公司資源達到最有效運用。

周泰鳳表示，今年將全面進行企業轉型及事業構造改革，主力的故鄉納稅業務將致力爭取獲利成長契機，新事業的產地直送D2C事業「OWL」生產者及消費者數穩定成長，將投入電視廣告宣傳、優化服務內容，並研議最佳的物流模式，以減少配送成本。

而開幕時即遭遇疫情影響的電競場館「REDEE」，未來將著重於電競推廣、線上教學課程銷售、線上活動舉辦等業務，以增加入場、贊助商及線上收入，達到未來損益兩平目標。公司將因應市場環境動態變化調整事業策略，審慎檢視集團資源進行企業及數位轉型。

展望後市，為緩解近期國內疫情延燒，日本將第三次緊急事態宣言延長至6月20日，經濟環境持續嚴峻。紅馬表示，將持續進行企業轉型、數位轉型及事業構造改革，深化故鄉納稅事業及地方創生等相關業務，盼加速整體業務重回成長軌道。

(時報資訊)