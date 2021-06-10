台灣這波疫情爆發至今，累計321人死亡，其中35人為到院前死亡，佔11.8%，中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，快樂缺氧通常並無前兆，氧氣濃度都很低，症狀嚴重時再送醫通常都已經太遲。另外，林口長庚醫院兒科急診醫師吳昌騰也分享4個症狀，包括胸悶、無法呼吸、呼吸急促達正常呼吸速率的3倍，及嘴唇和手指發青。

羅一鈞於昨日記者會上表示，從5月11日爆發至今，總共有321人死亡，當中有35人為到院前死亡，佔11.8%，由於新冠肺炎的病程可以變化得很快速，有快樂缺氧的情況，到院前死亡的案例不少，特別是在家中猝死的患者，已無法調查死亡前或病程開始後，中間曾有出現什麼症狀，就專家跟國外的研究，仍以快樂缺氧最為可能，不論年紀都有可能因此死亡。

羅一鈞補充表示，快樂缺氧通常並無前兆，氧氣濃度都很低，但症狀很嚴重時，再送醫都已經太遲。另外，吳昌騰日前也曾在臉書指出，快樂缺氧即為病人的血氧飽和度水平低於預期的飽和度，但當下病人並未感到任何呼吸困難。

吳昌騰說，快樂缺氧的出現，「真的令醫師們感到擔憂」，原因在於快樂缺氧最初不會引起呼吸短促，但可能會在患者內部造成快速損害，且這類病患通常就醫前2至7天前會出現一些症狀，包括突然胸悶或無法呼吸，幾天後呼吸非常急促，幾乎是正常呼吸速率的3倍，嘴唇和手指也有發青現象，直到醫師檢查了血氧濃度，才真正明白病患的病情有多嚴重。

★《中時新聞網》提醒您：因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施， 如有疑似症狀，請撥打：1922專線，或 0800-001922， 並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

(中時新聞網)