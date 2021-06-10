First look: LeBron James will change his Lakers jersey number to No. 6 next season after donning the number in his new movie “Space Jam: A New Legacy.” pic.twitter.com/VZksn1qVCy — Shams Charania (@ShamsCharania) June 9, 2021

兩年前就曾傳出要把湖人23號球衣換給「一眉哥」安東尼戴維斯穿的「小皇帝」詹姆斯，這下子終於得償所願！根據《The Athletic》權威記者查拉尼亞10日爆料，詹皇下季將會換穿6號球衣，且有望成為NBA史上首位退役4件球衣的球星。

詹姆斯首次穿上6號球衣是在美國男籃，隨後加盟熱火期間也穿6號，因為熱火23號球衣已經退役，但在2018年夏天加盟湖人穿上23號，可是2019年安東尼戴維斯加盟後，詹皇就希望換穿6號，把23號給鵜鶘時期都穿23號的一眉哥。

不過當時詹姆斯受到來自聯盟與Nike的雙重商業壓力，造成他無法換穿6號，上季奪冠之後，他也暫時打消換穿6號念頭，如今隨著湖人今年首輪提前出局，他也打算重新出發換穿6號，反而是安東尼戴維斯可能繼續穿上3號球衣。

詹姆斯另一個換穿6號球衣的主因，是因他在電影「怪物奇兵：全新世代」裡面也穿6號，也算幫自己電影宣傳，如此一來，他可望退休騎士23號、熱火6號、湖人23號與6號4件球衣，超越原本退役最多球衣的張伯倫與馬拉維奇(3件)。

(中時 )