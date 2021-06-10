位於台中港的台電台中火力發電廠，清晨疑似輸送燃煤的輸送皮帶起火，一路延燒到一旁儲放燃煤的倉庫，迅速引發大火，煤倉內的燃煤在引燃後翠出大量濃煙，火勢迅速將鐵皮煤倉燒會造成坍塌，燃煤竄出的濃煙竄上高空，遠從數公里外都清晰可見，台中港消防隊與消防局派出大批人車前往搶救，目前火尚未撲滅，仍加派人車搶救。
台電台中火力發電廠疑因煤倉輸送帶起火悶燒，陣陣濃煙從廠區竄出，嚇壞附近民眾，紛紛在臉書PO文，前立委顏寬恒也發文指「台中電廠煤倉起火，從大肚山上往下看一片濃煙」、「不知道會不會影響發電」。台中市消防局證實近8時許接獲通報，已派員搶救中。
台中港務消防局指出，早上接獲台中市消防局轉報，於台中火力發電廠發生輸送帶火警，目前本隊派遣11車24人救火。
副隊長曾星明表示，煤倉與發電機組間，運送煤炭的輸送帶起火，目前正在全力搶救中。
(中時新聞網)
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