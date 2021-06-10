台中火力發電廠煤倉大火 黑煙衝天畫面曝光 （記者爆料網提供）

位於台中港的台電台中火力發電廠，清晨疑似輸送燃煤的輸送皮帶起火，一路延燒到一旁儲放燃煤的倉庫，迅速引發大火，煤倉內的燃煤在引燃後翠出大量濃煙，火勢迅速將鐵皮煤倉燒會造成坍塌，燃煤竄出的濃煙竄上高空，遠從數公里外都清晰可見，台中港消防隊與消防局派出大批人車前往搶救，目前火尚未撲滅，仍加派人車搶救。

台中火力發電廠煤倉竄大火，濃煙遮蔽港區景況駭人。(翻攝臉書爆料公社)

台中電廠周邊濃煙密布。(摘自顏寬恒臉書／林欣儀台中傳真)

台中火力發電廠10日早上發生火警。（台中港務消防局提供／陳淑娥台中傳真）

台電台中火力發電廠疑因煤倉輸送帶起火悶燒，陣陣濃煙從廠區竄出，嚇壞附近民眾，紛紛在臉書PO文，前立委顏寬恒也發文指「台中電廠煤倉起火，從大肚山上往下看一片濃煙」、「不知道會不會影響發電」。台中市消防局證實近8時許接獲通報，已派員搶救中。

台中火力發電廠10日早上發生火警。（台中港務消防局提供／陳淑娥台中傳真）

台中火力發電廠10日早上發生火警。（台中港務消防局提供／陳淑娥台中傳真）

台中港務消防局指出，早上接獲台中市消防局轉報，於台中火力發電廠發生輸送帶火警，目前本隊派遣11車24人救火。

副隊長曾星明表示，煤倉與發電機組間，運送煤炭的輸送帶起火，目前正在全力搶救中。

(中時新聞網)