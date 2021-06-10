好心肝診所偷打疫苗遭重罰200萬！ 柯文哲「一句話」秒認錯 坦言內部有疏漏送政風調查

疫情嚴峻，疫苗短缺，國內目前只開放前三類人員施打，但台北市好心肝診所遭爆違規替民眾施打AZ疫苗，對此，北市府祭出重罰200萬元，並終止合約不再配發疫苗。國民黨台北市議員游淑慧昨(9日)在臉書怒批，「一堆人在等，亂給一堆人！疫苗打得慢又亂打...」。

柯文哲9日在防疫記者會中直言，過去疫苗發多少給診所，都是由一個股長決定，市府應該要有管制機制，這個會送政風調查，該檢討他們都會檢討。副市長黃珊珊表示，經調查，6月2日先開放醫事人員及診所行政人員注射，而很多大型診所就比照小型醫院，會先打給醫事人員，因此這間大型診所就跟衛生局提出需求，說會先給院內人員打，好心肝診所致電表示有101位醫事人員有疫苗需求，因此衛生局6月7日先配15瓶，但診所6月8日又說有更多需求，需要100瓶，衛生局總共就給了115瓶。

關於此事件，游淑慧9日在臉書提出質疑，一瓶疫苗可以打10劑，115瓶疫苗能打1150人，「是怎樣的『不查』和算數不及格，給一家診所1150人份的疫苗，而不管他讓誰打？」「台北市疫苗施打速度慢，是不是就是因為亂給疫苗，只能漏夜偷偷摸摸打，所以速度慢...還有多少疫苗變成黑數？」「台北市政府內誰有給千份疫苗的權限？」

最後，游淑慧更呼籲，除了政風調查，衛生局未來應定期公布疫苗配送醫院及數量。

(中時新聞網)