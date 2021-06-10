行政院副院長沈榮津為瞭解端午佳節物資供應情況，9日召開「穩定物價小組」會議，責成農委會等相關部會全力調節相關物資供需、嚴密監控市場行情，確保民生物資供應無虞。對於國際農工原物料價格續揚，亦請相關部會預擬因應措施，以適時紓解可能衝擊。

沈榮津表示，經農委會盤點，包括糯米、豬肉、鴨蛋、香菇、花生、乾魷魚、蝦米等各項應節農產品，目前節前供應情況可充裕供應端午節市場需求。粽子價格尚稱平穩，後續仍應持續監控市場價量變動情勢，如有異常應妥為查處因應，務必維持供貨無虞、價格平穩。

對於主計總處「當前國內物價情勢（含WPI漲勢分析與對CPI影響）」，沈榮津表示，近期國際農工原料及運輸價格攀升，導致國內物價有上漲趨勢，請相關機關密切關注國內外各項物資價格走勢，並預擬因應措施，以適時紓解可能衝擊。

沈榮津強調，黃豆、小麥、玉米等大宗物資近期價格上漲，將連帶影響民生物價波動，請經濟部責成台糖充分供應沙拉油、維持零售價格不變，經濟部與農委會嚴密掌握國際原物料情勢與國內民生商品價格變動，必要時應協調釋出庫存、調度相關物資，以平抑物價。

營建業缺工方面，沈榮津指出，勞動部去年已鬆綁公共工程進用外籍移工部分規定，今年因應疫情延長移工工作期限半年，請勞動部持續關注缺工是否改善，滾動調整進用規定，並請工程會協調勞動部及內政部，持續推動本勞培訓及營建自動化等措施。

因應防疫三級警戒延長至28日，沈榮津請農委會掌握農、漁、畜產業供應量能，結合網路平台等各項通路，會同交通部協調加強產銷與物流調度，確保農產品供應無虞、貨暢其流。同時，責成公平會調查防疫物資業者是否有合意或共同漲價情事，如有不法立即嚴查。

(時報資訊)