廣華-KY(1338)5月營收為4.42億元，月減20.78％，年增10.73％，主要車廠客戶受到車用晶片短缺影響，導致部分車款訂單遞延出貨，前5月營收為27.75億元，年增51.61％。待晶片短缺問題解決後，預期整體營運有望於第2季落底。

在大陸環保法規日益嚴格的情況下，環保製程為品牌車廠的一大訴求，廣華-KY致力發展多種環保乾式轉印工藝技術，進而減少廢水、廢氣及廢渣的產生，目前廣華-KY轉印件占營收比例連續兩季達30％以上，其中乾式轉印件營收占轉印件類營收的比重已來到60％，產品組合改善後將有利毛利率的提升，公司將持續提升客製化汽車表面加飾工藝技術於市場上競爭力。

為滿足主要客戶的需求，廣華襄陽廣佳廠將於第3季完成二期廠興建，而於2020年建置蘇州太倉新廠主體工程已完成，預計今年第4季開始試量產，蘇州新廠全數規劃環保乾式轉印線，並配合公司正在開發的智能座艙技術，生產環保且智能化的新產品。雖然目前仍面臨車用晶片供貨緊缺及新台幣匯率波動挑戰，但已有車廠客戶計畫縮短傳統暑休及十一長假，第3季有望持續回升。

(時報資訊)