台灣昨新增274例本土，其中新北市就佔了163例，比前兩天的數字還要高。對此，名醫沈政男表示，新北確診數又升高的原因是6/8快篩4千人創新高，最後共篩出40多人確診，此外第三波家戶感染產生小高鋒。不過，四波感染中，後三波都是「家戶感染」，且都相隔約7天，剛好就是潛伏期，內行一看就可發現數據中隱藏的魔鬼。

沈政男昨在臉書發文表示，新北市昨新增163例，較前2天的確診數都要高，原因有兩個，那就是新北市8日快篩了4000多人，創下新高，也因此篩出40多名確診；再來就是家戶感染又進到新一波，也就是第三波家戶感染，於是又產生了一個小高峰。而這四波感染中，後三波都是「家戶感染」，是不是都相隔7天？剛好就是一個潛伏期。外行來看就只會胡亂批評，但內行一看就可以發現數據中的魔鬼。

沈政男指出，「家戶感染逐漸燒光」是他所提出的理論，可以解釋萬華群聚感染的發病趨勢，而延長三級警戒的時間就是要讓家戶感染被圍堵在家戶內，不至於散播到社區之中，那麼總有一天這些案例都會發病結束。

沈政男也說，疫情發展至今，進入了新的階段，也就是「疫苗大戰」，最新戰況就是昨爆出好心肝診所為沒列在施打順位中的民眾偷打疫苗事件，這個部分台北市政府真的要好好處理，衛生局長第一時間竟然不知道疫苗分配狀況，實在太鬆散。

但他也指出，疫苗施打順序全世界只有台灣把官員列在施打順位前面，大家都是把80歲以上長者列為優先。還好，以台灣的施打速度，應該不用等太久，阿公阿嬤就會打到疫苗了。

另也有學生好奇，今年九月是否能開學上課？沈政男表示，以台灣的小心防疫與疫苗逐漸到位，應該沒有問題。但要等到九月才解封三級，實在太久了，應該在疫苗還沒到位前，就要把病毒壓得死死的。

(中時新聞網)