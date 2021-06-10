高端昨日發布重訊，表示今暫停交易、並於下午5點召開重大訊息記者會；市場揣測高端將公布解盲結果。對此，宅神朱學恒昨晚預言解盲結果，直言「基於相信政府、相信黨的立場，相信高端解盲一定會過」，更狠酸一句「不然咧？沒有不然」。

先前外界預期高端最快將於6月10日、最晚於15日公布疫苗二期臨床試驗數據，對此高端日前發布重訊表示，「本公司與臨床試驗中心皆在盲性狀態下，交由第三方單位（CRO，臨床試驗受託機構）進行資料清理，預期近期內完成資料彙整」，但並未透露解盲具體時間。

解盲倒數，市場押注解盲機率大，繼8日開低收漲停後，9日開盤拉出第2根漲停，以250.5元、上漲22.5元開出，開盤1個多小時，成交量就來到7千多張，先前有網友討論跌深當然會漲，甚至一堆人開始下注賭解盲是否成功。

而對於解盲的結果，朱學恒鐵口直斷，表示「一定會過」，狠酸要「相信政府、相信黨」，篤定直言「不然咧？沒有不然！」

朱學恒的說法引發網友討論，在該文底下回應表示「一定過，但拿不到國際認證」、「總統都開口誰還那麼白目敢讓他不過」、「都先噴兩根慶祝了」、「如果過了，請不要再笑大陸了，因爲台灣比大陸更黑」、「主辦裁判都是他的人，怎麼鬥？」、「提問題的人都被請走了，怎麼可能還會有問題」、「反正沒有國際認證，怎麼唬爛都行」。

(中時新聞網)