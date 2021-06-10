美股周三全面收黑，台股今(10日)開盤以17024.54點、上漲58.32點開出，開盤1分鐘指數翻揚至17070.69點，上漲104.47點，重返萬七，台積電董事會9日通過第1季將配發每股現金股利2.75元，創下按季配息以來新高，股利加碼驚喜激勵股價開盤以591元開出，上漲5元。

高端疫苗今日暫停交易，並將於下午5時召開重大訊息記者會，市場預期將公布新冠疫苗二期臨床試驗解盲與相關數據。

美股因市場等待即將公布的通膨數據，希望藉以尋找聯準會(Fed)可能何時緊縮鴿派貨幣政策的線索，4大指數全數收黑，但跌幅不大，道瓊工業指數終場下跌152.68點(或0.44%)，以34447.14點作收，標普500指數收盤下跌7.71點(或0.18%)，收在4219.55點，那斯達克指數收盤下跌13.16點(或0.09%)，收在 13911.75點，費城半導體指數收盤下跌12.74點(或0.40%)，收在3158.48點。台積電ADR收盤上漲1.04%，聯電ADR則下跌1.18%。

台股9日開盤小漲6.31點，指數隨即翻黑，一路震盪走低，終場加權指數以16966.22點作收，下跌109.99點，失守萬七大關，成交值3984億元，三大法人同步賣超，其中以外資及陸資賣超149.74億元最多，自營商賣超12.9億元，投信賣超2.26億元。

(中時新聞網)