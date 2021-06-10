國內新冠肺炎疫情至5月11日失控至今，快速累積321人確診死亡，總死亡人數為333人，有一名護理師在臉書上發文感嘆，拜託社會大眾別再群聚，她感嘆疾病進程太快，即便她努力照顧病人仍舊束手無策，經常一天就送離好幾位患者。

一名自稱是護理師的網友8日在臉書社團《爆怨2公社》發文，內文透露她負責照顧新冠確診患者，先不提每天穿著厚重防護衣多不舒服與悶熱，但她每日都看著新冠患者因染疫導致呼吸不到空氣、很喘的樣子，讓她感到相當無力。

該名護理師解釋，新冠肺炎疾病進程快速，因此即便她為病患做了很多該做的處置，終究會出現無法挽回生命的狀況，經常一天就能送走好幾個。該名護理師強調，拜託社會大眾不要群聚徒增染疫風險，同時做好個人防疫，謹遵三項要點，勤洗手、戴口罩以及減少群聚。

文章曝光在網路上，引起許多迴響，不少網友寫下一排辛苦與致謝的話語，並說，「我們會聽話的，不會群聚期待疫情退掉」、「向你等第一線人員表達敬意,辛苦了」、「謝謝有妳們這些醫護人員～真心謝謝」。

根據指揮中心9日公布資料，加上9日新增的死亡25例，確診者平均死亡率為3%，比全球平均2.16%高出許多，此外，確診者到院前死亡率達11.8%，推測是快樂缺氧導致快速死亡。

(中時新聞網)