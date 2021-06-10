台灣輸出再增1例！澳門政府通報昨（9日）新增一例21歲澳門男性確診。個案在台灣就讀文化大學，5/30與友人搭乘星宇航空返回澳門，持有入境前2天採檢陰性證明，入境後首次採檢結果為陰性，6/9再度採檢轉陽性確診。個案在台同住室友亦在台灣確診。

澳門「新型冠狀病毒感染應變協調中心」在臉書發文，新增第52例新冠病毒肺炎輸入性確診病例。一名21歲男性，為澳門居民，在台灣的文化大學就讀，不曾接種過新冠肺炎疫苗、確診新冠肺炎，持有登機前2天（5/28）的新冠病毒核酸檢測陰性證明。

澳門新型冠狀病毒感染應變協調中心表示，個案與一名朋友在5/30搭乘星宇航空「JX205號」航班到澳門，座號為16H，入境後接受衛生局安排至金皇冠中國大酒店檢疫，入境後首次的鼻咽拭子檢測結果為陰性。6/9的核酸檢測結果呈陽性，血清結果IgM為陽性，IgG為陰性，確診為新型冠狀病毒肺炎。

澳門新型冠狀病毒感染應變協調中心指出，個案在台同住室友亦在台灣確診。個案目前沒有發燒、咳嗽或呼吸困難的症狀，目前情況一般，已送至醫院進一步檢查。

針對文大返澳門學生再次篩檢確診一事，文化大學表示，因航空公司要求登機前需出示PCR陰性證明，因此想要出境的學生都需自費採檢。經校方了解，與該生（下稱A生）同寢室的有4名學生（下稱BCD生）。其中A、B兩生於30日前，分別持PCR陰性證明搭機離台，因此不知道5/31的同寢室的室友確診。

文化大學指出，校方在5/31接獲通報，與A生同寢室的C同學確診，立即將其安排至學校校外獨立套房進行隔離，並通報教育部及北市府，隨即由北市府安排進行全館快篩（包括D生在內）、14名呈陽性反應者再作PCR，所幸均為陰性反應。

文化大學指出，目前在台確診的C生已安排入住防疫旅館、隔離治療中，室友D生也已安排在校外隔離中，目前入住大倫館的學生，都是篩檢呈陰性者，還請同學及家長安心。另一方面，學校也會持續與A、B兩生保持聯繫，隨時注意他們的身心狀況。

(中時新聞網)