居家辦公其實不輕鬆？

台灣疫情從雙北開始升級三級警戒，隨著確診數不斷飆升，範圍擴大到全台，更從原本的6月14日延長到28日，民眾必須減少外出，避免人與人接觸，指揮中心也呼籲企業實施遠距辦公，過去鮮少有機會在家上班的民眾，也不得不適應這些防疫新生活。

不用進辦公室、省去通勤，起初有不少網友喜歡遠距上班模式，不過隨著疫情嚴峻，也出現了不同討論，究竟居家上班有哪些我們以前從未想過的煩惱呢？今天《DailyView網路溫度計》就透過《KEYPO大數據關鍵引擎》告訴你，近期網友討論度最高的前十大「戳破居家上班美好泡泡」事件，快往下看看，你是否也有遇到！

NO. 10工作變繁瑣規定很多

少了面對面溝通，居家上班只能透過文字、視訊會議，原本在辦公室可以直接一兩句解決的事情，變成要一直用mail回來回去，還有不少網友反應，在家辦公狂被丟工作，沒有下班感覺，還得定期回報進度，更誘人分享自己公司的奇葩規定「五分鐘內要回line」、「工作日誌早中晚都要填」、「8小時全程要視訊」讓工作更繁瑣，讓鄉民大嘆「感覺一點都不好」。

NO 9整天開冷氣擔心電費爆

台灣疫情五月中爆發期間，正逢步入夏季，平常能到辦公室冷氣免費吹到爽、冷要穿外套，進入居家上班後，整天坐在電桌前，長時間運作的電腦散發陣陣熱氣，外頭氣溫漸升，悶熱讓想省電的上班族們都忍不住大開冷氣降溫，以前一天有三分之一的時間都在外，現在改在家長時間使用冷氣、電燈，配合6月開始的夏月計費漲價，讓很多人都擔心電費爆掉，變成居家上班隱形成本。

NO. 8衛生紙等物資用超快

不少網友多少都當過「薪水小偷」，像是上班偷看影片偷閒，上廁所一趟就蹲半小時偷時間，還有人拿公司衛生紙等物資，但是不能進辦公室後，這些曾經從公司用過的東西，通通得回到自己身上，像是電費自己付、衛生紙等物資消耗超快，都是許多鄉民在居家上班後才驚覺「平常可以蹭的都不見」、「開銷變大」、「我都不知道我平常衛生紙用這麼快」、「水費也增加」。

NO.7硬體設備差降低效率

遠距上班雖然可以穿得隨便，素顏不洗臉，坐姿歪七扭八沒人管，但是舒服得了一時，不一定能舒服得了一世，對租屋族而言，不是每個人家裡都有辦公室等級的舒適座椅、明亮燈光，有網友分享平常「基本上是餐桌都拿來當書桌用」。

長時間在不舒適的環境下盯著電腦螢幕，開始出現居家辦公後遺症如「手腕超不舒服」、「家裡椅子超硬，腰超痛」、「眼睛爆炸乾」等，由於家裡空間有限，設備根本很難擺到舒適位置，網友大嘆「公司光椅子桌子等級都屌打」。

NO.6家人伴侶相處太久易吵架

在疫情未爆發前，早上起床搭車上班，下班才會回到家跟家人、伴侶相處，分享今日遇到的事情，但居家辦公後，24小時都得跟對方乾瞪眼，如果彼此感情好，只是變得話題漸少還好辦，但若是處不來的家人，一整天都得待在同一屋簷下，對不少網友來說「簡直是惡夢」。

相處時間拉長，大小事都容易爭吵，更不用說還得一邊處理工作，對夫妻或男女朋友而言，進入比同居更密集接觸的時期，上班模樣、生活真實面一覽無遺，讓人有點懷念正常上班的時光。

NO.5三餐不知道要煮什麼

「等一下要吃什麼」這大概是屬於上班族每日的世紀大難題了吧！在疫情還沒爆發前，叫公司外送外賣，跟同事外出，到公司周遭午餐的日常，現在都只能在家裡進行，許多人為了減少外出，開始「自煮防疫」。

大家從不知道吃什麼，變成不知道煮什麼，很多租屋族因為人少，一次煮太多就得吃一整週，如果是小家庭，菜色變化更是困擾，該怎麼填飽肚子，同樣是居家上班大難題。

NO 4寵物小孩一直來搗亂

以前在辦公室上班，不會有寵物、小孩在旁邊，但居家上班後，視訊會議進行到一半，毛小孩入鏡、小孩尖叫闖入，各種狀況都有，各種花式搶鏡頭就是不想讓你上班。

有網友分享自己的寵物霸佔鍵盤、隔著門哀嚎，透露出無辜眼神要你陪玩，也有小孩整天搗蛋，整天黏踢踢讓地方家長不堪其擾，讓上班族專注的時間變得破碎，可說是居家上班生活中最甜蜜的負擔。

NO.3網路超卡辦公超不便

居家辦公能運作，就是拜網路發達所賜，但實施後越來越多人發現，比起公司的高速網路，自己租屋處弱弱的wifi既不穩定又不快速，視訊開會講到一半就被迫定格下線，想上傳檔案還要等半天，網路斷線又得重來。

效率下降，讓許多遠距上班的上班族叫苦連天「疫情期間真的網路穩定的重要就出來了..」、「客服只會叫人到空曠處去看看」、「卡到懷疑人生」、「慢到絕望」。

NO.2肚子餓就狂吃越來越胖

﻿在家裡上班或許自由，辦公坐姿隨便沒人管，偶爾躺著也不會有人發現，這種懶人舒適模式，其實潛藏著許多網友沒有想過的風險，因為躺坐著時間更長，原本在辦公室去廁所的距離變短，還能增加每日走路步數，現在書桌到洗手間沒走幾步就到，運動量大幅驟減，加上辦公耗腦力容易肚子餓，翻零食狂吃也不用在乎別人眼光，不少人直呼罹患痔瘡、高血壓風險變高，肥胖指數激增，身材走樣直逼「四級警戒」。

NO.1育兒顧家務一心得多用

在家上班最崩潰的族群，莫過於家裡有學齡兒童的爸媽！現今雙薪家庭普遍，早上把小孩送到學校讀書，安排課後安親班輔導，父母則是專心上班賺錢的日常，全都改成在家進行，不僅要專注辦公，還得顧小孩上課、作業進行，照顧他們的起居，孩子無聊時還得找事給他們做，不只得保持高度專注，還得一心多用，讓爸媽族網友崩潰「感受到老師平時多有耐心」、「每天都想罵小孩」、「小孩吃三口就說吃飽了，然後十分鐘後要點心」。

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分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2020年06月05日至2021年06月03日，共一年。

系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『居家上班』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

本篇分析報告使用「KEYPO大數據關鍵引擎」

(中時新聞網)