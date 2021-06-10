受到本土新冠肺炎疫情爆發影響，全家(5903)5月合併營收為71.5億元，年減2.16%，全家表示，全國三級警戒已確定延長到月底，防疫政策將持續影響整體民生消費市場，公司將推出相應多元商品、虛實融合的管道、以及快速低接觸的購物體驗求，以驅動營收成長。

台灣COVID-19新冠肺炎疫情嚴峻、5月下半月全國進入三級警戒後，停課、居家辦公、非必要減少外出、熟食區停售等防疫政策下，影響整體來客人數，其中因學校、廠區、交通站點關閉而必須暫停營業的封閉商圈店鋪，截至5月底共計80家，致使5月合併營收較去年同月下滑。

為滿足民眾宅居自煮、網路購物的需要，全家5月中旬後擴大運用各式線上銷售渠道亦奏效，推出各式冷凍生鮮、覆熱即食、人氣甜點、防疫生活用品等，帶動電商相關業績成長翻倍；其中，line社群電商平台「全+1行動購」在推出多款蔬果箱、魚肉箱後，掀起每日搶購風潮；在預購部分，也推出特色冷凍即食調理包應戰，由亞洲50最佳餐廳AKAME主廚彭天恩獨家設計多款的魯凱族料理，在家簡單覆熱就可為餐桌加菜添色。

全家自結5月合併營收為71.5億元，雖較4月成長1.71%，但年減2.16%，累計前5月合併營收為350.31億元，年成長4.25%。

就各產品來看，全家表示，雖然整體營收受疫情因素干擾，但鮮食、端午預購、EC代收皆維持正成長，其中鮮食部分，便當主食、輕食沙拉、麵包甜點等品類皆有近10%成長，打造「食在近安心」的社區型賣場，以因應消費者居家就近採買、或仍需上班出門的快速餐食選擇；端午預購的主力商品粽子因冷凍可保存符合宅居飲食的需求，相較去年檔期也成長兩成。而泡麵、零食、罐頭等適合囤積常備的居家物資品群，亦有10%到20%業績漲幅。

全家表示，全國三級警戒已確定延長到月底，停課、減少移動出門等防疫政策都將持續影響整體民生消費市場，對應消費者的新生活型態，將以相應的多元商品、虛實融合的管道、以及快速低接觸的購物體驗，加以積極對應，同時因應入夏消暑的需求，各式冰品、啤酒、輕食亦將陸續推出話題新品和促銷活動，可望成為驅動營收的動能。

(時報資訊)