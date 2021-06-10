投資人觀望即將發布的通膨數據，以尋找聯準會政策動向的線索，周三美股仍無法突破狹幅格局，三大指數終場小跌，且都收於全日低點附近。

周三收盤，道瓊工業平均指數下跌152.68點或0.44%，為34,447.14 點，連跌第三天。

標普500指數跌0.18%，收在4,219.55點，距離5月初創下的盤中新高4,238.04點和收盤新高4,232.60點仍然僅差一步之遙。

那斯達克綜合指數微跌0.09%，收在13,911.75點。

標普500指數11大類股，以公用事業股漲0.85%和醫療保健股漲0.64%，表現最佳。

工業股跌0.69%、金融股跌1.06%及材料股跌0.75%，表現最疲弱，給大盤帶來拖累。

美國總統拜登與共和黨要員的基建方案協商破局，並轉而尋求另一個兩黨團體的支持。受到大基建計畫的不確定性影響，工業股表現疲弱。

美國參議院通過規模2500億美元的科技法案，以強化美國在抗衡中國時的競爭力，該法案將撥款540億美元擴大美國的半導體生產和研發,惟費城半導體指數仍收跌0.4%。

網路迷因股的交易狂熱持續發燒，當沖炒家這次將焦點轉向 Clean Energy Fuels ，帶動其股價飆漲逾31%，Aethlon Medical股價更飆升388.2%。而Clover Heath繼前一日大漲逾85%後，周三下跌23%。

許多華爾街人士認為最近這一波迷因股的交易狂熱應該僅限於少數幾檔個股，與今年1月對大盤造成重大影響的GameStop交易狂潮不同。

巴克萊股票衍生品策略全球主管Maneesh Deshpande出具報告指出，這一波迷因股交易熱擴大的風險較低，我們認為近期軋空行情的影響有限。目前的軋空的情況較為局部化，可能是因為被大量放空的股票數量已經大幅減少。

Campbell Soup上季獲利不如預期，並下修全年展望，股價下挫6.5%。

輝瑞上揚2.5%，消息人士透露，拜登政府擬在未來兩年向全球約100個國家捐贈5億支輝瑞的新冠肺炎疫苗。

默克收漲2.3%，該公司宣布其研發的口服型新冠肺炎藥物Molnupiravir將進行大規模測試，且一旦獲監管機關批准投入緊急使用，美國政府將斥資約12億美元採購該款新藥。

隨著美國經濟持續從新冠危機的谷底反彈，投資人正屏息等待即將公布的消費者通膨數據，以研判物價上漲壓力是否如聯準會所言只是「暫時」現象。

Oanda資深市場分析師Edward Moya出具報告指出，自4月中旬以來，美國股市大致維持區間走勢，短期內似乎難有突破。投資人想知道一旦聯準會退場的恐慌開始出現，定價壓力會有多高，以及股市的下行空間有多大。

美國即將在周四公布5月消費者物價指數（CPI），經濟學家預估美國5月CPI 年增4.7%，高於4月份創下2008年來最大漲幅的年增4.2%。

(時報資訊)