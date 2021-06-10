國民黨台北市議員羅智強辦公室主任楊植斗。（圖／取自楊植斗臉書）

總統府參議郭昆文昨日（9）在臉書發文「第一第一得第一侯友宜讚」，遭批暗諷新北市確診人數最多，引發各界撻伐，隨後他趕緊道歉。國民黨台北市議員羅智強辦公室主任楊植斗再爆，總統府秘書長李大維辦公室主任洪浦釗也在臉書發文道：「天啊！新北怎麼都是第一名啊！難道要搬回雲林？」對此，楊痛批總統府的人對外說同島一命丶齊心抗疫，對內則敵我分明、打擊他營，「總統府的人，有必要這麼噁？」

楊植斗今日在臉書發文指出，總統府參議郭昆文昨日在臉書寫下「第一第一得第一侯友宜讚」，暗諷新北確診人數最多，被抓包後刪文道歉，總統府參議耍完白目，總統府秘書長辦公室也沒閒著。秘書長李大維辦公室主任洪浦釗竟也在臉書公開表示：「天啊！新北怎麼都是第一名啊！」還說「難道要搬回雲林？」洪隨後則默默將文章改為不公開。

楊植斗痛批，總統府的人對外說同島一命丶齊心抗疫對內則敵我分明、打擊他營；買疫苗沒半撇，玩弄政治第一流，總統府真的可以再噁心一點。楊呼籲，請總統蔡英文管好自家人，如果真的那麼閒，就請這兩位出去買疫苗，每人幫忙取得100萬劑國際認證疫苗，拿得回來的話，這輩子你想怎麼酸政敵，「我都乖乖閉嘴！」

此外，楊植斗表示，從洪浦釗的文章描述來看，他應該與自己同為雲林人。楊感嘆，自從清明掃墓後，自己已一段時間沒回西螺老家，務農的父親這陣子在西螺果菜市場賣菜時，都得把口罩戴得牢牢的，一起為防疫盡力，避免疫情在雲林擴散。關鍵時刻，連蔡英文都得感謝民眾退訂端午車票，洪這個傢伙，卻想當個病毒的逃兵丶疫情的破口，遠從新北逃到雲林，增加社會染疫的風險。楊抨擊：「這種貨色，大概也是台灣出事，逃最快的一批人，總統府素質如此，難怪老百姓苦不堪言啊！」

(中時新聞網)